Kadınlarda rahim ağzı kanserine dikkat!

Kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biri olan rahim ağzı (serviks) kanseri, dünyada her yıl 500 binden fazla kişiyi etkiliyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, bu kanser türünden korunmanın basit ama etkili yollarını anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

5 YILDA BİR TARAMA YAPILIYOR

Rahim ağzı kanserinin gelişmesi uzun yıllar içinde olmaktadır. Bu sürede rahim ağzındaki hücreler birtakım faktörlerle karşılaşarak (yüksek riskli HPV enfeksiyonu gibi) değişime uğramakta ve hücrelerde anormallikler saptanmaktadır. HPV aşısı, düzenli yapılacak jinekolojik muayene ve smear testi ile rahim ağzındaki bu hücresel değişiklikler erken evrede saptanmaktadır. Böylece kolayca ve hastaya zarar vermeden tedavide tam başarı sağlanabilmektedir. Ülkemizde KETEM'de (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) 'Ulusal Serviks Kanseri Tarama Programı' kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV taraması yapılmaktadır. Rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV aşısı 9-15 yaşlarında iki doz, 15 yaşından itibaren üç doz uygulanmaktadır.



ÖLÜM ORANI YÜZDE 50-70 AZALDI

2030 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahim ağzı kanserinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm ülkelerde 100 bin kadında 4'ün altına düşürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda; kız çocuklarının yüzde 90'ının, 15 yaşına kadar HPV aşısını tam olarak yaptırması, kadınların yüzde 70'inin rahim ağzı tarama testlerinin (smear ve HPV testi) yapılması ve prekanseröz lezyonu olan kadınların yüzde 90'ının tedavi edilmesi planlanıyor. Gelişmiş ülkelerde kadınların yılda bir kez smear testi yaptırması zorunlu hale getirildikten sonra serviks kanserlerinden ölüm oranı yüzde 50-70 azaldı.