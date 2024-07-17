Kadınlarda 10, erkeklerde 13 yıl ömrü uzattığı kanıtlandı! ABD’li doktorlardan 90 yaşını gördüren tavsiye

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu geniş kapsamlı araştırma, binlerce kişinin yaşam tarzı ve sağlık durumu üzerine odaklanarak gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, belirli yaşam tarzı değişiklikleri ve alışkanlıklar, bireylerin yaşam sürelerini önemli ölçüde artırabiliyor. İşte detaylar...

BÖYLE BESLENEREK 10 YIL FAZLA YAŞAYIN

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı, dengeli ve düzenli beslenmeden geçiyor. PLOS Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Dr. David Katz ve ekibinin yaptığı çalışmalar, Akdeniz tipi beslenmenin ömrü uzattığını ortaya koydu. Kadınlar için 10 yıl, erkekler için ise 13 yıl ekstra yaşam sağlayabilen bu diyet, sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için önemli bir anahtar. 🥑💪

Akdeniz diyetinin temel özellikleri arasında bol miktarda sebze, meyve, baklagiller, kuruyemişler ve zeytinyağı bulunuyor. Ayrıca, kırmızı et tüketimi sınırlı tutulurken, balık ve deniz ürünlerine daha fazla yer veriliyor. Bu dengeli ve sağlıklı beslenme şekli, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor. 🐟🍅