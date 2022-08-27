Kadınlar aman dikkat! Anneliğin sinsi düşmanı guatr







YAŞLA HIZLANIR

Erken menopozun teşhisi için Anti-Müllerian Hormon testiyle yumurta rezervinin tespit edilmesi gerekiyor. 1.5'in altı 'azalmış', 0.5 değerinin altı ise 'çok çok azalmış' yumurta sayısını gösteriyor. Bir kadın dünyaya geldiğinde 1 milyon yumurta ile doğuyor. Yaş ilerledikçe yumurta rezervi azalıyor. Bu sebeple yıllık kontrollerden kadınlarda yumurta rezervlerinin azalması durumunda, erken menopozdan şüpheleniliyor.



KİST VAR MI DİYE BAKTIRIN

GENETİK nedenler başta olmak üzere, radyasyon ve guatr hastalığı erken menopozun nedenleri arasında yer alıyor. Çikolata kistinin varlığı da erken menopoza yol açıyor. Bu tür şikayeti olanlar başta olmak üzere, her kadının düzenli olarak kontrol yaptırması ve yumurta rezervi sayısını test ettirmesi gerekiyor.