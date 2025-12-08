Kabızlık kâbusu büyüyor: Uzmanlar uyardı! İşte 9 püf noktayla çözüm!

Hayalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:

SAĞLIKLI bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.

PROBİYOTİKLER, bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.

YÜKSEK posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.

BOL su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

BAZI durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

HER gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.

MUZ, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.

FAZLA stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.

KEPEKLİ ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.

BAĞIRSAĞI tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...