Kabızlığa kivi, pankreasa ıspanak
Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarında artan grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı güçlendiren besinleri sıraladı. Kırmızı pancardan kividen nara kadar birçok besin, hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve bronşit vakaları artış gösteriyor. Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarını sağlıklı geçirmek için tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:
Kansere karşı Kırmızı pancar: Folik asit, lif, protein ile C ve B vitaminlerinden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir, kansere karşı oldukça etkilidir.
Şifa dolu mor lahana: Beta-karoten, C vitamini, potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri içerir. Kemik ve dişleri güçlendirir.
Antioksidan etkili pırasa: Sindirimi hızlandırır.
Magnezyum deposu ıspanak: Mide, karaciğer ve pankreas salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.
Lif oranı yüksek brokoli: Demir eksikliğini giderir, vücudu kanserden ve kemik erimesinden korur.
C vitamini bombası kivi: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, kabızlığı önler.
Kalbin dostu nar: Kansere karşı koruyucudur, kalp hastalıklarını önler.
Böbreğin ilacı portakal: Kalp krizine karşı korur, kolesterolü düşürür.
Armut gençleştirir: Cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini önler. Böbrek ve mesane sorunlarına karşı adeta ilaç gibidir.