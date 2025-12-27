PODCAST CANLI YAYIN

Kabızlığa kivi, pankreasa ıspanak

Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarında artan grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı güçlendiren besinleri sıraladı. Kırmızı pancardan kividen nara kadar birçok besin, hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kabızlığa kivi, pankreasa ıspanak

Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve bronşit vakaları artış gösteriyor. Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarını sağlıklı geçirmek için tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

Kansere karşı Kırmızı pancar: Folik asit, lif, protein ile C ve B vitaminlerinden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir, kansere karşı oldukça etkilidir.

Şifa dolu mor lahana: Beta-karoten, C vitamini, potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri içerir. Kemik ve dişleri güçlendirir.

Antioksidan etkili pırasa: Sindirimi hızlandırır.

Magnezyum deposu ıspanak: Mide, karaciğer ve pankreas salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.

Lif oranı yüksek brokoli: Demir eksikliğini giderir, vücudu kanserden ve kemik erimesinden korur.

C vitamini bombası kivi: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, kabızlığı önler.

Kalbin dostu nar: Kansere karşı koruyucudur, kalp hastalıklarını önler.

Böbreğin ilacı portakal: Kalp krizine karşı korur, kolesterolü düşürür.

Armut gençleştirir: Cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini önler. Böbrek ve mesane sorunlarına karşı adeta ilaç gibidir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"
“Pazar günleri kapansın” tartışması marketler sektörünü böldü
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
Fahiş site aidatına Meclis freni
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!