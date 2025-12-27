Kabızlığa kivi, pankreasa ıspanak

Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve bronşit vakaları artış gösteriyor. Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarını sağlıklı geçirmek için tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

Kansere karşı Kırmızı pancar: Folik asit, lif, protein ile C ve B vitaminlerinden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir, kansere karşı oldukça etkilidir.

Şifa dolu mor lahana: Beta-karoten, C vitamini, potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri içerir. Kemik ve dişleri güçlendirir.

Antioksidan etkili pırasa: Sindirimi hızlandırır.

Magnezyum deposu ıspanak: Mide, karaciğer ve pankreas salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.

Lif oranı yüksek brokoli: Demir eksikliğini giderir, vücudu kanserden ve kemik erimesinden korur.

C vitamini bombası kivi: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, kabızlığı önler.

Kalbin dostu nar: Kansere karşı koruyucudur, kalp hastalıklarını önler.

Böbreğin ilacı portakal: Kalp krizine karşı korur, kolesterolü düşürür.

Armut gençleştirir: Cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini önler. Böbrek ve mesane sorunlarına karşı adeta ilaç gibidir.