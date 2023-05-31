İyot eksikliği çocuklarda büyümeyi yavaşlatıyor!

Tiroit hormonları, vücutta kilit rol üstleniyor. Bu hormonların üretilmesi için ise iyot gerekiyor. Vücudumuzun üretemediği, bu nedenle sofra tuzu başta olmak üzere deniz ürünleri, et, süt ve yumurta gibi besinlerden karşılanabilen iyotun fazlası da azı da zarar veriyor.
HASTA EDER...
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, iyot eksikliğinin pek çok hastalığa davetiye çıkarttığını söylüyor. Sofra tuzu seçilirken iyotlu olanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Ozan Kocakaya "Vücuda giren iyodun yüzde 10'u tiroit bezi tarafından alınır, kalanı ise idrarla atılır. İyot
eksikliği olanlarda tiroit bezi iyodun çoğunu emer, idrarda atılan miktar azalır" bilgisi veriyor. İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliği, eğitim hayatında başarısızlık ve büyümede yavaşlığa yol açıyor. Erişkinlerde ise bilişsel fonksiyonlarda bozulma, duygu durumu bozuklukları, üretkenlik kaybı da yaşanabiliyor.
NELER YAPMAYI?
Dr. Ozan Kocakaya iyot eksikliği için şu önerilerde bulunuyor:
-Deniz balıkları, süt ve süt ürünleri, tam tahıl tüketilmelidir.
-Besinleri hazırlarken iyotlu tuz kullanmalı.
-Kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot almalı.
-Hamileler, anne olmayı planlayanlar ve emzirenler iyot eksikliği yönünden değerlendirilmek için doktorlarına başvurmalı. Günlük olarak en az 220 mikrogram iyot içeren vitaminler kullanmalıdır.
YORGUNLUĞU BİTİREN REÇETE
Bahar ayları yorgunlukla geliyor. Dyt. Sıla Bilgili Tokgöz, oruç tutarken enerjiyi artıracak önerilerini sıralıyor:
-Mutlaka sahura kalkın. Sıvı içeriği yüksek besinleri ve tok tutan yumurta gibi yiyecekleri tüketin.
-Mevsime uygun beslenin. Sofranızda semizotu, kabak, enginar, roka, nane, maydanoz ile taze soğana yer açın.
-Bitter çikolata, yorgunluğa iyi gelir. İçerdiği kakao ile mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin ve endorfin seviyelerini yükseltir.
-Çay ve kahveyi kısıtlayın. Bunun yerine bol su için.
-Magnezyum içeriği yüksek yeşillik, kurubaklagiller bgibi besinleri tüketin.
-Günde 6-8 saat uyuyun.
YOGA BÖYLE ŞİFA!
Yüksek tansiyon, günümüzde her 3 kişiden birini tehdit ediyor. Hayatı tehdit eden bu hastalıkla ilgili bilim adamları ilaç dışı tedavi yöntemlerini araştırıyor. Hindistan Kardiyoloji Cemiyeti'nin yaptığı araştırmaya göre günde 1 saat yoga yapmak, kan basınını düşürüyor. Hatta bu hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Vücutta kan akışını hızlandıran yoga, beyin ve kalp sağlığını koruyor.
HALSİZLİĞİN MESAJI VAR
Çağın hastalığı MS, genç yaşlı demiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Hicret Betül Akdağ, şu uyarıları yapıyor: Multipl Skleroz (MS) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıfhastalığıdır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde bu rahatsızlık başlar. Geçmeyen halsizlik, karıncalanma, uyuşma, denge bozukluğu, çift görme, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük veya yapamama gibi şikayetleriniz varsa mutlaka biri uzmana görünün.
ROMATİZMAYI YOĞURTLA YENİN
Dünyanın hemen her yerinde en çok tüketilen yiyecek olan yoğurt, şifa saçıyor. Yüksek kalsiyum içeriyle bağışıklığı güçlendiren yoğurt, bağırsakları besliyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.
-İltihaplı romatizma ağrısını azaltır.
-Düzenli tüketimi kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
-Bağırsak hareketlerini düzenler. Kolon kanserini engeller.
-Antibiyotiğin neden olduğu olumsuzlukları azaltır. Mide hastalıklarını engeller.
DİYABETE SUMAK GÜCÜ
Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını engeller. Üst solunum yollarını temizler.
REFLÜYE REZENE
Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaklardaki böbrekleri temizler. Tokluk hissi veren rezene, reflü şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır.