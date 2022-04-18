İyi huylu diye bilinen miyomlar her 4 kadından birini vuruyor! Bu belirtilere dikkat





D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Genellikle herhangi bir şikayete neden olmayan miyomların büyük bir kısmı, rutin yapılan jinekolojik kontrollerde tespit ediliyor. Bu nedenle her kadının yolda bir kez muayene olması öneriliyor. Hemen her yaşta görülebilen miyomların yaş ilerledikçe ortaya çıkma ihtimali de artıyor. Çünkü miyomlar, kadınlık hormonu olan östrojenle büyüyor ve zamanla östrojene maruziyet arttığı için ultrasonda görülebilecek boyuta ulaşıyor. Ailesinde miyom öyküsü bulunanlar, hiç hamile kalmamış olanlar, doğum yapmamış olanlar ile D vitamini ve A vitamini seviyesi düşük olanlarda risk artıyor.