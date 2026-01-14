İstem dışı idrar kaçırma kader değil

Yetişkin kadınların oldukça önemli bir kısmı yaşamlarının bir döneminde idrar kaçırma ya da idrar yolu enfeksiyonu yaşıyor. Çoğu zaman bu durumlar "normal", "utandırıcı" ya da "geçer" diye düşünülerek dile getirilmiyor. Oysa hem yaygın hem de tedavi edilebiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, kadınlarda idrar kaçırma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

İDRAR KAÇIRMA

İdrarın istem dışı olarak gelmesi durumudur. Kadınlarda sık olmasının nedeni üretranın kısa olması, vajinal doğumlar, menopozda östrojen azalması ve pelvik taban kaslarının zamanla zayıflamasıdır. En sık görülen tipler:

Stres tipi idrar kaçırma: Gülme, öksürme, hapşırma, koşma, ağır kaldırma, merdiven çıkma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda ortaya çıkar. En sık nedeni pelvik taban kaslarının zayıflaması oluşturuyor. Tedavisinde daha çok askı ameliyatları geçerlidir. Bazı durumlarda ilaç tedavisi yardımcı olmaktadır. Pelvik Taban Kasları Rehabilitasyonu tedavisi de faydalı olmaktadır.

Sıkışma tipi (urge) idrar kaçırma: Aniden gelen güçlü idrar yapma isteği ve tuvalete yetişemeden kaçırma ile karakterizedir. Mesanenin aşırı hassas ve aşırı aktif oluşudur. İlaç tedavisi başarılı olmaktadır. Karışık tip dediğimiz idrar kaçırmada ise kadınlar hem tuvalete yetişemeyip idrar kaçırmakta, hem de öksürük ve aksırıkla idrar kaçırmaktadırlar. Tedavisi en zor hasta grubu da bunlar olmaktadır.

TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Genellikle bakterilerin mesane içine girip çoğalmasıyla oluşur. Kısa ve düz üretra yapısı, idrarın mesanede tam boşaltılamaması, cinsel ilişki sonrası bakterilerin idrar yoluna taşınması ve vajinal floradaki değişiklikleri kadınlarda risk faktörlerini oluşturuyor. İdrar yaparken yanma ve sızı, sık idrara çıkma, ani idrar yapma ihtiyacı, kötü kokulu veya bulanık idrar ve alt karın ağrısı tipik belirtilerdir. Bu sorunlar sosyal ortamlardan kaçınma, sürekli tuvalet arama kaygısı, utanma ve özgüven kaybı ve uykusuzlukla sosyal yaşamı etkiliyor.



YETERLİ SU İÇİN

Korunmak için gün içinde yeterli su için. İdrarı uzun süre tutmayın. Tuvalet temizliğini önden arkaya doğru yapın. Pamuklu ve hava alan iç çamaşırı tercih edin. Pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler yapın. Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmayın. İdrar kaçırma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları kader değildir. Konuşuldukça, araştırıldıkça ve doğru şekilde ele alındıkça çözülebilen durumlardır.