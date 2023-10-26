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İşte zayıflamanın ipuçları! Uzmanlar "Döner yiyip sofraya sebze koymadan Akdeniz diyeti yapılmaz" diyor

Uzmanlar, "Döner yiyip sofraya sebze koymadan Akdeniz diyeti yapılmaz" diyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ekim TAKVİM gazetesi sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ekim 2023 Güncelleme 26 Ekim 2023, 07:00
İşte zayıflamanın ipuçları! Uzmanlar Döner yiyip sofraya sebze koymadan Akdeniz diyeti yapılmaz diyor

İspanya'da bilim insanları, aşırı kilodan mustarip orta yaşlı veya yaşlı 1521 katılımcıyı rastgele iki gruba ayırdı. Birinci grup, kalori alımını yüzde 30 azaltıp, fiziksel aktivitelerini artırdığı Akdeniz diyetini uyguladı. İkinci grup, kalori kısıtlaması veya fiziksel aktivitede değişikliğe gitmediği bir Akdeniz diyeti modeli uyguladı. Çalışma sonucunda egzersizlerle birlikte uygulanan Akdeniz diyetinin, vücutta yaşlanmaya bağlı yağlanma ve kas kaybı gibi etkilere karşı koyabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, "Döner yiyip sofraya sebze koymadan Akdeniz diyeti yapılmaz" diyor.

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