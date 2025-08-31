SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

İşte sarı nokta hastalığını tetikleyenler...

Sarı nokta hastalığı, doğumdan yaşlılığa kadar farklı sebeplere bağlı olarak görülebiliyor. Op. Dr. Hakan Özpolat, hamilelik, stres, diyabet, hipertansiyon ve damar tıkanıklığı gibi pek çok farklı durumda hastalığın ortaya çıktığını söylüyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
İşte sarı nokta hastalığını tetikleyenler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonunun tek bir hastalık tipi değil. Hastalık, farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Op. Dr. Hakan Özpolat, sarı nokta hastalığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor: Bebeklerde ve çocuklarda da genetik geçişli 'sarı noktada gelişme bozuklukları' görülebiliyor. Çocukların herhangi bir sorun görülmese bile 6 ay ile 1 yaş arası ilk rutin göz muayenelerinin yapılması gerekiyor.

KÖR YAPMAZ
Genç erkeklerde strese bağlı, hamilelik sırasında diyabet veya hipertansiyon nedeniyle orta ve ileri yaş grubunda pek çok hastalığa bağlı olarak sarı nokta hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ancak insanlar, sadece yaşlılıkta karşımıza çıkan sarı nokta hastalığını biliyor. Sarı nokta hastalığı, kör yapmaz. Göz merkezinin bir hasar oluşsa bile hayati görüşü devam eder. Bu durumda hastalar baktıkları cismin ayrıntılarını göremez ve özellikle ciddi bir yakın görme sorunu yaşar. Sarı nokta hastalıklarında 3 çeşit tedavi yöntemi vardır. İlk seçenek 2004'ten beri en çok göz içine uyguladığımız ilaç enjeksiyonlarıdır.

SOĞUK LAZER ETKİLİ
İkinci seçenek ise 'soğuk lazer' olarak bilinen 'fotodinamik' tedavidir. Bu tedavi ise hastaların belli bir grubunda çok etkili olmaktadır. İğne ve lazer tedavisinin etkili olmadığı bazı sarı nokta hastalıkları vardır ki bu durumlarda üçüncü seçenek olan ameliyatla sorunu düzeltmemiz gerekebilir. Sarı nokta hastalıklarında, katarakt operasyon zamanlamasının ve mercek tercihi önemli. Katarakt operasyonunun ne çok erken ne de çok geç yapılması gerekir.

YAKIN OKUMA GÜCÜ ARTIRILIR
Sadece mercek operasyonu ile sarı nokta sorununu çözmek mümkün değildir. Geliştirilen 'Makula lensleri' ile yakın görmeyi nispeten güçlendirme şansımız artmaya başlamıştır. Ancak unutmamak gerekir ki bu merceklerle uzak görüşü değişmemekte, sadece yakın okuma gücü artırılmaktadır

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Çin’de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Aslantepe bayram yeri! Galatasaray - Rizespor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Boğaziçi Üniversitesi’de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan şeref konuğu olarak gidiyor! Çin’de Gazze’nin sesi olacak
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na anket vuruşu! Hem Bay Kemal’e daldı hem kendisiyle çelişti
Başkan Erdoğan Başka müjdelerimiz olacak diyerek duyurdu! TEKNOFEST Mavi Vatan’da deniz gücümüzü gördük
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
15 ay sonra Jose Mourinho’suz ilk maç! Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i netleşti
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye’de tören
ABD’de gündem Trump öldü iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump’ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
CHP’de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: Sadece savaş zamanlarında böylesi olur
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu ’A.B.İ’ dizisinde!