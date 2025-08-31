İşte sarı nokta hastalığını tetikleyenler...

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonunun tek bir hastalık tipi değil. Hastalık, farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Op. Dr. Hakan Özpolat, sarı nokta hastalığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor: Bebeklerde ve çocuklarda da genetik geçişli 'sarı noktada gelişme bozuklukları' görülebiliyor. Çocukların herhangi bir sorun görülmese bile 6 ay ile 1 yaş arası ilk rutin göz muayenelerinin yapılması gerekiyor.



KÖR YAPMAZ

Genç erkeklerde strese bağlı, hamilelik sırasında diyabet veya hipertansiyon nedeniyle orta ve ileri yaş grubunda pek çok hastalığa bağlı olarak sarı nokta hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ancak insanlar, sadece yaşlılıkta karşımıza çıkan sarı nokta hastalığını biliyor. Sarı nokta hastalığı, kör yapmaz. Göz merkezinin bir hasar oluşsa bile hayati görüşü devam eder. Bu durumda hastalar baktıkları cismin ayrıntılarını göremez ve özellikle ciddi bir yakın görme sorunu yaşar. Sarı nokta hastalıklarında 3 çeşit tedavi yöntemi vardır. İlk seçenek 2004'ten beri en çok göz içine uyguladığımız ilaç enjeksiyonlarıdır.



SOĞUK LAZER ETKİLİ

İkinci seçenek ise 'soğuk lazer' olarak bilinen 'fotodinamik' tedavidir. Bu tedavi ise hastaların belli bir grubunda çok etkili olmaktadır. İğne ve lazer tedavisinin etkili olmadığı bazı sarı nokta hastalıkları vardır ki bu durumlarda üçüncü seçenek olan ameliyatla sorunu düzeltmemiz gerekebilir. Sarı nokta hastalıklarında, katarakt operasyon zamanlamasının ve mercek tercihi önemli. Katarakt operasyonunun ne çok erken ne de çok geç yapılması gerekir.



YAKIN OKUMA GÜCÜ ARTIRILIR

Sadece mercek operasyonu ile sarı nokta sorununu çözmek mümkün değildir. Geliştirilen 'Makula lensleri' ile yakın görmeyi nispeten güçlendirme şansımız artmaya başlamıştır. Ancak unutmamak gerekir ki bu merceklerle uzak görüşü değişmemekte, sadece yakın okuma gücü artırılmaktadır