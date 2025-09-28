PODCAST CANLI YAYIN

İşte kısırlığı önleyici besinler...

Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin kısırlığı önleyebileceğini belirtiyor; keçiboynuzu, kuşkonmaz, çekirdek, zencefil ve ıspanak gibi besinler sperm kalitesini artırıyor.

Giriş Tarihi:
Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesini artırmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

KEÇİBOYNUZU: Erkeklerde kısırlığı tedavi eder. Sperm ve yumurta etkileşimini sağlar.
KUŞKONMAZ: Enerji kaynağı olan kuşkonmaz, sperm hareketliliğini artırır.
KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Baba olma şansını yükseltir.
ZENCEFİL VE ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Erkeklerin mucize besinleridir.
TURUNÇGİLLER: Sperm kalitesini artırır.
DOMATES VE PATATES: Spermleri stresten koruyarak hızını artırır.
DEMİR DİKENİ: Sperm yapımına katkı sağlar. Testosteronu destekler.

