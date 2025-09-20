İşte karaciğer sağlığını koruyan besinler...

En büyük organlarımızdan biri olan karaciğerin, besinlerle beraber alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunuyor. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Şükrü Can Gülşen, karaciğere iyi gelen besinleri sıralıyor:



KURUYEMİŞLER: Badem, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar HDL'nin yani iyi kolesterolün yükselmesini sağlar. Güçlü tokoferol ve aminoasit deposudurlar. Bu yağlı tohumların tüketilmesi karaciğerin sağlıklı çalışması için oldukça gereklidir.



KETEN TOHUMU: Karaciğer için gerekli diyet lifi desteği sağlar. Diyet lifli gıdalar, günlük kalori tüketimini regüle ederek ve ideal vücut ağırlığını destekleyerek karaciğerin olması gerekenden fazla çalışmasını engelleyerek rahatlatır ve bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasını teşvik sağlar. Bu da karaciğerdeki iltihabı azaltarak karaciğeri rahatlatır.



ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI:

Zeytin ve zeytinyağı serbest radikalleri indirgeyen antioksidan içeriği yüksek bir besindir ve tokoferol bakımından da oldukça zengindir. Ayrıca HDL'yi yükselterek karaciğer yağlanmasının da önüne geçmiş olur.



KEREVİZ: İçeriğinde bulunan ftalid maddesi ldld yani kötü kolesterolü düşürür. Ayrıca kereviz de bulunan polisakkaritler kalp sağlığı sistemindeki iltihaplanma riskini de azaltır.



ENGİNAR: İçeriğinde bulunan silymarin ve sinarin gibi maddeler hücre yenilemesi sağlayarak karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. KAHVE: Düzenli kahve tüketimi, karaciğer hasarını önler.