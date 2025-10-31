İşte göbek yağlarından kurtaran besinler

Vücüttaki bölgesel yağlanmayla ortaya çıkan aşırı kilo, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Özellikle göbek bölgesindeki yağlanma kadınları tehdit ediyor. Dyt. Betül Merd, göbek yağlarından kurtulmak için trans yağlardan öneriyor. Ayrıca günde 7 saat uyumanın metabolizmayı hızlandırdığını sözlerine ekliyor. Göbeği eriten besinleri sıralıyor:



ELMA SİRKESİ: Kan şekerini ve kolesterolü düzenler. Metabolizmayı hızlandırır. Tokluk süresini uzatır.



CHIA TOHUMU: Tokluk hissi sağlar. Yağ yakımını destekler.



HİNDİSTAN CEVİZİ VE YAĞI: Hormonları dengeler. Özellikle tiroit hormonunun düzenli çalışmasını sağlar. Metabolizma hızını artırır.



KEFİR: Göbek yağlarını eritir.



GREYFURT: Metabolizmayı hızlandırır. Yağları yakmaya yardımcı olur.