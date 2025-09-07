SON DAKİKA
İşte çok yaşamanın sırları... Tansiyon diyabet ve kalp rahatsızlıklarına dikkat!

65 yaşından sonra hastalıklar kapıyı çalıyor. Tansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlıkları sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, uzun yaşamın sırrını açıklıyor: Fazla kilolardan kurtulun, tuzu ve şekeri azaltın.

İyileşen yaşam koşulları, insan ömrünü uzatıyor. Ancak bu kez de yaşlılarda görülen hastalıklarda artış yaşanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşla birlikte insanların birden fazla hastalıkla mücadele ettiğini belirtiyor. Araştırmalar, 65 yaşın üzerindeki her 7 kişiden birinde en az 4 hastalık bulunduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Berrin Karadağ, ileri yaşlarda görülen yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar rahatsızlıkları ile tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

DİYABET: Pankreasın yeterince çalışamamasından kaynaklanır. Ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, bol su içme ve halsizlik şikayetlerine yol açar. Tedavi edilmemesi halinde birçok organda hasar, kalp krizi, böbrek yetersizliği ve buna bağlı olarak diyaliz ihtiyacı, görme kaybı, ayak yaralarına neden olur. Uygun beslenme, diyet, şekerli gıdaların azaltılması, kilo verme, spor yapma, hastalığın tedavisinde önemli rol oynar.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI:
Yaşlanma, bu hastalık için en büyük risk faktörüdür. Yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, ailesel kalp hastalığı ve sigara kullanım öyküsü olanlarda daha sık görülür. Genellikle göğüsün sol kısmında, yumruk veya avuç içi büyüklüğü bir alanda baskı ile belirti verir. Ağrı çeneye, sol kola ve mide kısmına yansır.

YÜKSEK TANSİYON:
Uzun dönemde damarlara ve böbrek, göz, kalp gibi diğer organlara hasar verir. Yağlı beslenme, hareketsizlik, tuz, sigara ve fazla kilo, yüksek tansiyona yol açar. Bu hastalık, başın arka kısmında oluşan ağrı, burun kanaması, yorgunluk gibi şikayetlere neden olur. Hastaların yaşam tarzını değiştirmesi, tuzdan kaçınması, kilo vermesi önerilir.

GENÇ KALMA SIRLARI
30'lu yaşlardan itibaren hiçbir şikayetiniz yokken bile sağlık kontrollerinizi düzenli şekilde yaptırın.
Kilo almayın, ideal kilonuzu koruyun ve düzenli beslenin.
Yürüyüşler ve dengeli egzersizleri hayatınıza ekleyin.
Sigara ve alkolden uzak durun.
Zihninizi aktif tutun. Hobiler edinmek ve özellikle de yabancı dil, teknolojinin yeni gelişimlerine ayak uydurmakla zihnimizi pırıl pırıl aydınlık tutabiliriz


Gençlerle iletişim halinde olun. Bir şekilde bu karşılıklı alışveriş, beraberinde yalnız kalmamayı ve hatta eğlenceli bir yaş almayı da sunar.

