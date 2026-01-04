PODCAST CANLI YAYIN

İşte basur şikayetlerini azaltan beslenme listesi...

Basur (hemoroid), anüs veya makat bölgesindeki damarların şişmesi veya iltihaplanması durumuna deniyor. Beslenme, basur rahatsızlığını hafifletiyor. Semptomlarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Basur (hemoroid), anüs veya makat bölgesindeki damarların şişmesi veya iltihaplanması durumuna deniyor. Beslenme, basur rahatsızlığını hafifletiyor. Semptomlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, basur olanlar için şu beslenme tavsiyelerini veriyor:

LİFLİ YİYECEKLER TÜKETİN: Sebze, meyve, kepekli tahıllar gibi gıdalar, dışkının yumuşamasına yardımcı olur.
SU İÇİN: Yeterli miktarda su içmek, kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Günlük su tüketimi, genellikle ortalama 8 bardak veya daha fazladır.
BAHARATTAN KAÇININ: Basur semptomlarını arttırır. Acı veya baharatlı yiyecekleri azaltmak veya mümkünse tüketmemek faydalıdır.
DÜZENLİ ÖĞÜNLER: Küçük porsiyonlarla yemek, bağırsak hareketlerini düzenler.

