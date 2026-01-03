İşlenmiş etler kesin kanserojen

Son yıllarda artan gıda kaynaklı sağlık sorunları, beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli etkilerini tartışmalı hale getiriyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, kanserin tek bir hatayla değil, yıllar boyunca süren yanlış tercihlerle geliştiğini ifade ediyor. İşlenmiş gıdalar ve yanlış pişirme yöntemlerinin kanser riskini ciddi ölçüde artırdığını belirtiyor. Mutfaktaki gizli tehlikelere yönelik uyarılarda bulunuyor:

İŞLENMİŞ ETLER KESİN KANSEROJEN

Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olarak sınıflandırılıyor. Bu ürünler tıpkı sigara ve asbest gibi kanser riski taşıyor. İçerdikleri nitrit ve nitratlar, sindirim sisteminde nitrozaminlere dönüşerek özellikle kolon kanseri riskini artırıyor. Mangalda ya da közde pişirilen, yanık yüzeyleri olan etlerde heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar oluşur. Bu maddelerin DNA hasarına yol açtığı ve meme, pankreas, kolon kanseri riskini artırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Yanık kısmı kesip atmak riski tamamen ortadan kaldırmaz.

TEKRAR ISITILAN YAĞLAR SESSİZ TEHLİKE

Aynı yağın tekrar tekrar ısıtılmasıyla akrilamid gibi toksik maddeler birikir. Hayvan deneylerinde karsinojen olduğu gösterilen bu maddelerin insanlarda da kanser riskini artırdığına dair güçlü bulgular mevcut. Turşular, salamuralar ve tütsülenmiş ürünler ise yüksek tuz içeriğine sahip. Aşırı tuz tüketimi mide kanserine zemin hazırlıyor. Nemli ortamlarda saklanan fındık, ceviz, bakliyat ve tahıllarda oluşabilen aflatoksin maddesi ise karaciğer kanseriyle doğrudan ilişkili.

TABAĞA KOYULAN HER ŞEY GELECEĞİ ETKİLİYOR

Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı önlenebilir faktörlerle ilişkilidir. Beslenme bunların başında gelir. Bugün tabağınıza koyduğunuz her şey, gelecekteki sağlığınız için bir yatırımdır. Bir kereden bir şey olmaz demeyin; kanser küçük ama sürekli yanlışlarla başlar.

