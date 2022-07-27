İnsülin direnci göbekte gizli! Vücuttaki glikoz ve insülin dengesinin bozulması ise sağlığı olumsuz etkiliyor





HAFTADA 3 GÜN YÜRÜYÜŞ

DİYETLER TEHLİKELİ: Ağır diyetler, popüler diyetler ve tek tip gıda içeren diyetler yerine, günlük hayat uygun, besin çeşitliliği içeren bir programa sahip olmak gerekiyor.

DONDURMAYA DİKKAT: Tatlandırıcı şeker ve krema içeriyor. Kan şekeri düzeyini bozuyor.

HAZIR GIDADAN UZAK DURUN: Yoğun işlemden geçmiş ürünler, ev dışı beslenmenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bunların yerine yeterli protein, yağ ve lif içeren, karbonhidrat ihtiyacının tam taneli tahıllar, meyve ve sebze gruplarından almak gerekiyor.

EGZERSİZ ŞART: Haftada en az 3 gün, tempolu olmak koşuluyla; yürüyüş, yüzme, bisiklet, koşu ve ip atlama gibi egzersizler sağlığı koruyor.

AKŞAM YEMEĞİNİ KISA KESİN: Yemekten sonra atıştırmalık olacağını düşündüğümüz glisemik indeksi yüksek meyvelerin miktarına dikkat edin.