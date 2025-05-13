İngiliz turistin bağışladığı organ Antalya’da hayat kurtardı!

Antalya'da yaşayan 2 çocuk babası Ersin Şimşek (47), 10 yıl önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede Hepatit B'ye bağlı siroz olduğunu öğrendi. Farklı hastanelerde tedavi gören Şimşek, karaciğer yetmezliği çekti. Hastalığı çok ilerleyen ve karnında sık sık biriken sıvının boşaltımı yapılan Ersin Şimşek, 96 kilodan 81 kiloya düştü. Antalya'da Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Şimşek'in durumu ağırlaşınca organ nakli için kurulan Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Sistemi'ne çağrıda bulunuldu. Tatil için KKTC'de olan ve kanama sonucu beyin ölümü gerçekleşen İngiliz turist Emma Jane Perry'nin organlarının bağışlandığı bilgisi verildi. Sağlık kongresine katılmak için Muğla'ya giden Yaşam Organ Nakli Merkezi doktorları, gece yoldan döndü. Zaman kaybedilmemesi için Milli Savunma Bakanlığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri kargo uçağı Antalya'ya yönlendirildi. KKTC'ye giden ekip, organı alarak aynı uçakla Antalya'ya döndü. Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, başarılı operasyonla karaciğeri Ersin Şimşek'e nakletti.

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