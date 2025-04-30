İngiliz model Cara Delevingne vitamin deposu bu bakliyatı yemeyi çok seviyor!

Dört mevsim de tüketilen kuru fasulye, görüntüsüyle iştah açar. Pilav, turşu, soğan gibi yardımcılarla lezzetini artırır. A, B ve C vitamini; demir, kalsiyum, bakır, çinko, potasyum, selenyum mineralleri içerir. Sofraların sultanı kuru fasulyenin faydaları saymakla bitmez.



İçeriğindeki folik asit kalp krizi riskini düşürür. Kilo vermeye yardımcıdır. Hafızayı güçlendirir. Enerji desteği verir. Kemik sağlığını iyileştirir. Sağlıklı doğuma yardımcı olur. Kan şekerini düzenler. Sindirim sistemine iyi gelir. İngiliz model Cara Delevingne, kuru fasulyeyi çok seviyor.

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