İngiliz bilim adamları araştırdı: Bel çevresinin genişliği diyabete davetiye çıkarabilir!

İngiliz bilim adamları, sağlıklı bireyin bel çevresinin genişliğiyle ilgili çalışma yaptı. Göbeğin neden olduğu riskler bir kez daha kanıtladı! Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü, sağlıklı bireyin bel çevresinin boyunun yarısından az olması gerektiğini açıkladı. Bel çevresinin fazla olmasının Tip-2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkları riskini arttığını vurguladı. Prof. Rachel Batterham, "Karındaki artan yağ, bir kişinin çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırır" ifadelerini kullandı.

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