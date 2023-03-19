İltihaplı romatizma sırtımızdan vurur! Erken teşhis büyük önem taşıyor

Artrit, toplumda iltihaplı romatizma olarak biliniyor. Eklemde şişlik, kızarıklık ve ağrıyla belirti veriyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, hastalıkta erken tanının önemine değiniyor. Aksi takdirde hastalığın kalıcı hasar ve tekrarlama gibi durumlara yol açabileceğini belirtiyor.
ERKEKLERDE RİSK FAZLA...
Sık görülen bir romatizma hastalığı olan artritin pek çok sebebi bulunuyor. Buna enfeksiyonlar, geçirilen bir travma ya da ailede genetik yatkınlık olması sebep olabiliyor. Fakat tam olarak etkenin ne olduğu her zaman bulunamayabiliyor. Risk grupları ise artritin çeşidine göre değişiyor. Ankilozan spondilitlerde genç erkekler riskli gruptayken, gut artritinde ise genelde yaşlı erkekler daha sık karşımıza çıkıyor.
EKLEMLERİ ETKİLER
Dr. Şule Ketenci Ertaş, hastalığın belirtilerinin başında hassas, şişmiş ve sıcak hissedilen eklemler olduğunu belirtiyor. Genellikle uyandıktan sonra veya hareketsiz kalınan bir sürenin sonunda eklem sertliği daha zorlayıcı hale geliyor. Ayrıca yorgunluk, ateş ve iştahsızlık da yaşanabiliyor. Erken aşamalarda parmakları ellere ve ayak parmaklarını ayaklara bağlayan eklemler gibi küçük eklemleri etkiliyor. İleri aşamalarda ise kalça ve omuzlara kadar etkisini gösterebiliyor.