İltihaplı romatizma sırtımızdan vurur! Erken teşhis büyük önem taşıyor





ERKEKLERDE RİSK FAZLA...

Sık görülen bir romatizma hastalığı olan artritin pek çok sebebi bulunuyor. Buna enfeksiyonlar, geçirilen bir travma ya da ailede genetik yatkınlık olması sebep olabiliyor. Fakat tam olarak etkenin ne olduğu her zaman bulunamayabiliyor. Risk grupları ise artritin çeşidine göre değişiyor. Ankilozan spondilitlerde genç erkekler riskli gruptayken, gut artritinde ise genelde yaşlı erkekler daha sık karşımıza çıkıyor.