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    İltihaplı romatizma sırtımızdan vurur! Erken teşhis büyük önem taşıyor

    ltihaplı romatizma, eklemde şişlik ve ağrıyla belirti veriyor. Daha çok erkeklerde görülen bu hastalık, kalp ve böbrek gibi organlara da zarar verebiliyor. Erken teşhis, hastalığın yarattığı olumsuzlukları azaltıyor.

    İltihaplı romatizma sırtımızdan vurur

    Artrit, toplumda iltihaplı romatizma olarak biliniyor. Eklemde şişlik, kızarıklık ve ağrıyla belirti veriyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, hastalıkta erken tanının önemine değiniyor. Aksi takdirde hastalığın kalıcı hasar ve tekrarlama gibi durumlara yol açabileceğini belirtiyor.



    ERKEKLERDE RİSK FAZLA...
    Sık görülen bir romatizma hastalığı olan artritin pek çok sebebi bulunuyor. Buna enfeksiyonlar, geçirilen bir travma ya da ailede genetik yatkınlık olması sebep olabiliyor. Fakat tam olarak etkenin ne olduğu her zaman bulunamayabiliyor. Risk grupları ise artritin çeşidine göre değişiyor. Ankilozan spondilitlerde genç erkekler riskli gruptayken, gut artritinde ise genelde yaşlı erkekler daha sık karşımıza çıkıyor.



    EKLEMLERİ ETKİLER
    Dr. Şule Ketenci Ertaş, hastalığın belirtilerinin başında hassas, şişmiş ve sıcak hissedilen eklemler olduğunu belirtiyor. Genellikle uyandıktan sonra veya hareketsiz kalınan bir sürenin sonunda eklem sertliği daha zorlayıcı hale geliyor. Ayrıca yorgunluk, ateş ve iştahsızlık da yaşanabiliyor. Erken aşamalarda parmakları ellere ve ayak parmaklarını ayaklara bağlayan eklemler gibi küçük eklemleri etkiliyor. İleri aşamalarda ise kalça ve omuzlara kadar etkisini gösterebiliyor.



        TEDAVİ HASTAYA ÖZGÜN
        Erken tanının önemine vurgu yapan Dr. Ertaş, tedavinin de hastaya özgü olduğunu belirtiyor. "Her hastanın kendi özel durumuna göre tedavilerini planlıyoruz. Hastalığı durdurucu, ilerlemesini önleyici ve ağrıyı azaltıcı tedaviler seçebiliyoruz. Bizim en sık kullandığımız tedaviler kortizon dışı antiromatizmal ilaçlar, steroid tedavileri ve aynı zamanda durdurucu ilaçlar" diyor.



        ORGANLARI TÜKETİR
        Romatoid artriti olan hastaların yüzde 40'ında eklemler dışında da bazı şikayetler görülüyor. Hastalık genellikle akciğer, böbrek, cilt, gözler, kalp ve tükürük bezlerini etkiliyor. Artrit belirtileri ve semptomlarının hastanın durumuna göre değişiyor. Hatta aralıklarla artıp azalabiliyor.

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        Haberler Sağlık İltihaplı romatizma sırtımızdan vurur! Erken teşhis büyük önem taşıyor
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