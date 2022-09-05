İleri yaş yakını görme sorunu ortaya çıkarıyor! | Sağlık haberleri

İlerleyen yaş, görme problemlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra herkes yakını görememekten şikayet ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, "40 ila 45 yaşlarından sonra yakını görememeye başlarız. Genellikle 'yakın görmem bir anda kayboldu' diyen hastalar bile var. Yakını görmede problem yaşayan hastalara ilk adımda idare edebildiği kadar etmesini tavsiye ediyoruz" bilgisini veriyor. Şöyle devam ediyor: 45 yaşından sonra yakını görme problemi yaşayan hastalara lazer yerine göz içi mercek uygulamasını tercih ediyoruz. Mercek uygulamasını yaptığımızda hastalar gözlükten kurtuluyor.
BU BELİRTİLER İHMALE GELMEZ
Presbiyopi, yani yakını görememe sorunu hayat kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, şu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğni söylüyor: Harfleri ve metinleri okumakta güçlük çekme, dağınık ve bulanık görme, gözde sık yaşanan yaşarma problemi, gözde batma ve yanma hissi...
KIRMIZININ GÜCÜ ADINA
Yaz aylarının birbirinden renkli meyveleri, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini bombası kırmızı eriğin faydalarına değiniyor. Güçlü bir antioksidan olan bu meyvenin kalp hastalığına karşı koruduğunu belirtiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Günlük A vitamini ihtiyacını karşılayan erik, gözleri besliyor ve katarakt riskini azaltır.
Yüksek kan basıncını düşüren, kemikleri güçlendiren erik, meme kanserinden de korur.
Menopoz döneminde kadınların yaşadığı ateş basması ve halsizlik şikayetlerini azaltır.
Tip-2 diyabete yakalanma riskini azaltan erik, kan şekerini dengeler.
Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
Böbrek taşı riskini azaltır.