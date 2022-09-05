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    İleri yaş yakını görme sorunu ortaya çıkarıyor! | Sağlık haberleri

    Yaşla birlikte görme problemleri artıyor. Özellikle yakını görememe sorunu, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, “40 yaşından sonra kontrollerı aksatmayın” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 6 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    45’ten sonra tehlike çok yakın

    İlerleyen yaş, görme problemlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra herkes yakını görememekten şikayet ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, "40 ila 45 yaşlarından sonra yakını görememeye başlarız. Genellikle 'yakın görmem bir anda kayboldu' diyen hastalar bile var. Yakını görmede problem yaşayan hastalara ilk adımda idare edebildiği kadar etmesini tavsiye ediyoruz" bilgisini veriyor. Şöyle devam ediyor: 45 yaşından sonra yakını görme problemi yaşayan hastalara lazer yerine göz içi mercek uygulamasını tercih ediyoruz. Mercek uygulamasını yaptığımızda hastalar gözlükten kurtuluyor.



    BU BELİRTİLER İHMALE GELMEZ
    Presbiyopi, yani yakını görememe sorunu hayat kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, şu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğni söylüyor: Harfleri ve metinleri okumakta güçlük çekme, dağınık ve bulanık görme, gözde sık yaşanan yaşarma problemi, gözde batma ve yanma hissi...



    KIRMIZININ GÜCÜ ADINA
    Yaz aylarının birbirinden renkli meyveleri, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini bombası kırmızı eriğin faydalarına değiniyor. Güçlü bir antioksidan olan bu meyvenin kalp hastalığına karşı koruduğunu belirtiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
    Günlük A vitamini ihtiyacını karşılayan erik, gözleri besliyor ve katarakt riskini azaltır.
    Yüksek kan basıncını düşüren, kemikleri güçlendiren erik, meme kanserinden de korur.
    Menopoz döneminde kadınların yaşadığı ateş basması ve halsizlik şikayetlerini azaltır.
    Tip-2 diyabete yakalanma riskini azaltan erik, kan şekerini dengeler.
    Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
    Böbrek taşı riskini azaltır.



        DEPRESYON MEVSİMİ
        Eylülün gelmesiyle birlikte yaz sona eriyor. Sonbahar, kendini iyice hissettiriyor. Mevsim geçişleri, hem fiziksel hem de ruhsal değişimleri beraberinde getiriyor. Öyle ki herkes yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerden yakınıyor. Klinik Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, mevsimsel duygu durum bozukluğunun major depresyon olduğunu belirtiyor. Hastaların bu dönemde sinirli, isteksiz ruh haline büründüğüne dikkat çekiyor. Gün ışığının azalmasıyla birlikte serotonin ve endorfin salınımlarının azalmaya yönelik eğilim gösterdiğini ve bu durumunda depresif belirtileri tetikleyebildiğini sözlerine ekliyor. Alınabilecek tedbirleri açıklıyor: Spor ya da açık havada yürüyüş yapın. Ayrıca, yoga, meditasyon ve gevşeme egzersizi bireyi rahatlatacak aktivitelerdir.



        BÖBREĞE SA'TAŞ'IR
        Böbrek taşı, hayatı kabusa çeviriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, taşların bazen idrar akışını kestiğini, ağrı veya idrarda kanama yapabildiğini belirtiyor. Özellikle ailesinde böbrek taşı olan kişilerde riskin 2 kat fazla olduğunu belirtiyor. Böbrek taşlarının 10 yılda bir tekrarlayabileceğini söylüyor. Tedavi edilmeyen taşların böbrek yetmezliğine yol açtığını dikkat çeken Dr. Güven, "Böbrek hastalığı olan kişiler sigara içmemeli, doktorların önerdiği kiloyu korumalı ve önerilen diyet ve fizik aktivetelerini devam etmeli" diyor.

        SİĞİL BOZUCU
        Siğil, 100'den fazla farklı türü olan human papilloma (HPV) virüsünün deriye bulaşmasından kaynaklanıyor. Ciddi bir deri hastalığı olan siğiller, sıklıkla ellerde, ayaklarda, yüzde hatta genital bölgede bile ortaya çıkabiliyor. Op. Dr. Murat Kezer, siğillerin her yaş grubunda görülebileceğine dikkat çekiyor. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle tedavide başarılı sonuçlara ulaşıldığını belirtiyor. "Swift teknolojisiyle siğilin bulunduğu bölgeye özel bir cihaz aracılığıyla düşük doz mikrodalga enerjisi gönderilir. Bu enerjisi oluşturduğu immun reaksiyon yani bağışıklık tepkisi sayesinde ise siğiller ortadan kaybolmaktadır" diyor.

        KARACİĞERE KUŞKONMAZ
        A, B ve C vitaminlerinden zengin kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir. Diyabetle mücadele eder.

        MUTLULUK BİTTERDE
        Ağızları tatlandıran bitter çikolata, serotonin hormonunu artırır. Stresi azaltır. ansiyonu düşürür. Ciltteki toksinleri arındırır. Enerjiyi yükseltir. Kalp sağlığını korur. Bağırsakların çalışmasını düzenler.

        KİLOLARI BEYİNDE BİTİRİN!
        ABD'li Yale Üniversitesi'ni kilolara savaş açtı. Beyindeki bir enzimin vücut ağırlığını düzenlediği ortaya çıktı. Bu enzime yapılacak müdahaleyle metabolik hastalıkların tedavi edilebileceği açıklandı.

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        Haberler Sağlık İleri yaş yakını görme sorunu ortaya çıkarıyor! | Sağlık haberleri
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