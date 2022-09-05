İleri yaş yakını görme sorunu ortaya çıkarıyor! | Sağlık haberleri





BÖBREĞE SA'TAŞ'IR

Böbrek taşı, hayatı kabusa çeviriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, taşların bazen idrar akışını kestiğini, ağrı veya idrarda kanama yapabildiğini belirtiyor. Özellikle ailesinde böbrek taşı olan kişilerde riskin 2 kat fazla olduğunu belirtiyor. Böbrek taşlarının 10 yılda bir tekrarlayabileceğini söylüyor. Tedavi edilmeyen taşların böbrek yetmezliğine yol açtığını dikkat çeken Dr. Güven, "Böbrek hastalığı olan kişiler sigara içmemeli, doktorların önerdiği kiloyu korumalı ve önerilen diyet ve fizik aktivetelerini devam etmeli" diyor.



SİĞİL BOZUCU

Siğil, 100'den fazla farklı türü olan human papilloma (HPV) virüsünün deriye bulaşmasından kaynaklanıyor. Ciddi bir deri hastalığı olan siğiller, sıklıkla ellerde, ayaklarda, yüzde hatta genital bölgede bile ortaya çıkabiliyor. Op. Dr. Murat Kezer, siğillerin her yaş grubunda görülebileceğine dikkat çekiyor. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle tedavide başarılı sonuçlara ulaşıldığını belirtiyor. "Swift teknolojisiyle siğilin bulunduğu bölgeye özel bir cihaz aracılığıyla düşük doz mikrodalga enerjisi gönderilir. Bu enerjisi oluşturduğu immun reaksiyon yani bağışıklık tepkisi sayesinde ise siğiller ortadan kaybolmaktadır" diyor.



KARACİĞERE KUŞKONMAZ

A, B ve C vitaminlerinden zengin kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir. Diyabetle mücadele eder.



MUTLULUK BİTTERDE

Ağızları tatlandıran bitter çikolata, serotonin hormonunu artırır. Stresi azaltır. ansiyonu düşürür. Ciltteki toksinleri arındırır. Enerjiyi yükseltir. Kalp sağlığını korur. Bağırsakların çalışmasını düzenler.



KİLOLARI BEYİNDE BİTİRİN!

ABD'li Yale Üniversitesi'ni kilolara savaş açtı. Beyindeki bir enzimin vücut ağırlığını düzenlediği ortaya çıktı. Bu enzime yapılacak müdahaleyle metabolik hastalıkların tedavi edilebileceği açıklandı.

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