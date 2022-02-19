İlaç alerjisine dikkat | 19 Şubat 2022 sağlık haberleri

İlaç alerjilerinde ilaç alındıktan sonra dakikalar içinde reaksiyonlar görülebiliyor. Haftalar sonra da ilaca bağlı şikayetler ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Sami Öztürk, Kovid-19 salgını döneminde reçetesiz ilaç kullanımı ve buna bağlı olarak ilaç alerjisinin arttığına dikkat çekiyor.



ÖLÜME KADAR GİDER

Öztürk, "İlaç alerjisi erkeklere oranla kadınlarda daha yaygın görülüyor. İlaç alındıktan sonra deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı, nefes darlığı, hırıltılı solunum, burun akıntısı, gözlerde kaşınma ve sulanma, karın ağrısı gibi belirtiler ilaç alerjisi işareti olabiliyor. Ölüme kadar giden bir tabloya yol açabilir. Belirti varsa ilaç kullanımı bırakılmalı. Alerji testi uygulanabilir. İlaçların adını bilmek oldukça önemli" diyor.







BEZELYE GÜZELİ

FOLİK asit deposu bezelye, mide hastalıklarını önler. Cildi taze bir görünüme kavuşturur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini korur. Metabolizmayı hızlandırır. Gebelik dönemine sağlık katar. Kemikleri güçlendirir. Lifli olması nedeniyle tok tutmayı sağlar. Saçları kökten uca destekler.



SAĞLIK İÇİN SÜT İÇİN

Uzmanlar, özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli olarak almanın önemini vurguluyor. Bu sebeple her gün süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Murat Baş, "Beslenme düzenimizde süt önemli bir protein kaynağıdır. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, kasların, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Kalp damar hastalıklarından hipertansiyona ve obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele eder" diyor.



YALNIZLIĞIN ALTINDAN GELİN

Son iki yıldır tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen Covid-19 pandemisi yalnızlık hissini hızla artırıyor. Özellikle Omicron varyantının çok yüksek bulaş riski taşıması ve bu nedenle çok hızlı yayılması hemen her yaş grubunda sosyal izolasyonu zorulu kılıyor.



Dr. Büşra Sübay, yalnızlık duygusu ile baş etmede etkili olabilecek 6 öneri veriyor:



Duygularınızı fark edin.

Sevdiklerinizle iletişimi koparmayın.

Ortak noktalara sahip insanlarla temasa geçin.

Kendinize rutinler oluşturun.

Doğada gezintiye çıkın.

Gerçek ihtiyacınızı belirleyin.



UYKUSUZLUĞA ÇARE VİŞNE

VİŞNE, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.



BADEMLE CİLDİNİ KORU

BADEM, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.



İLTİHAPLARA PIRASA

PIRASA, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.