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    İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor!

    İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakteri mantar ya da virüslerden kaynaklanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 27 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Enfeksiyon kadın sever

    İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakteri mantar ya da virüslerden kaynaklanıyor. Doç. Dr. Bennur Esen Atay, idrar yolu enfeksiyonunun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü söylüyor. "Kadınlara alt idrar yolunun erkeklere göre kısa olması ve anüse yakınlığı nedeni ile enfeksiyonlar daha kolay ortaya çıkıyor" diyor. Yılda 3'ten fazla enfeksiyon geçirilmesi halinde uzmana danışılmasını ve düzenli testlerin yapılmasını tavsiye ediyor.

    CANIM CİĞERİM
    Sigara kardiyovasküler, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Uzmanlar, hem sigarayı bırakmaya yarayan hem de akciğerlere güç veren besinleri şöyle sıralıyor:

    -Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar.

    -Havuç suyu: Vücudu, nikotinin zararlı etkilerinden korur.

    -Isırgan: Özellikle akciğer kanserine karşı savaş açar.

    -Su: Ciğer temizliği için birebirdir.

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