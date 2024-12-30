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İdrar rengindeki değişiklikler sağlık hakkında ne söylüyor?

İdrar rengindeki değişiklikler, böbrek ve diğer organların sağlığı hakkında önemli ipuçları sunabilir. Yediğimiz gıdalar, kullandığımız ilaçlar ve bazı hastalıklar, idrarın renginde farklılıklar yaratabiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
İdrar rengindeki değişiklikler sağlık hakkında ne söylüyor?

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    İdrar renginde yaşanan değişiklikler, böbrek ve diğer organların sağlığı açısından önemli ipuçları veriyor. Tüketilen gıdalar, kullanılan ilaçlar ve bazı hastalıklar, idrarın renginde değişikliklere yol açıyor.

    Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Murat Yıldız, konu hakkında bilgilendiriyor. Hangi idrar renginin neyi işaret ettiğini açıklıyor.

    Kırmızı renk: Kanserin erken dönem belirtisidir. Mesane, üretra, böbrek, prostat gibi hastalıklarda ilk görülen şikayettir. Aynı zamanda enfeksiyon ve böbrek taşı nedeniyle de görülebilir. Sigara içenler, tansiyon hastaları, travma, kaza yaralanması geçirenlerin zaman kaybetmeden üroloji uzmanına muayene olması gerekir.

    Bal rengi: Çoğunlukla az su tüketimine bağlıdır. Bu nedenle bir hastalığa işareti değildir. Fazla su kaybı ve aşırı terleme sonucu olarak meydana gelebilir. Normalde en az 2.5 ile 3 litre sıvı alımı yapılması gerekir.

    Beyaz renk: Çok su içmek, aşırı protein tüketimi, üriner enfeksiyonlarda görülür. Süt renginde idrar, hastalıklara işaret edebilir.

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