Huzursuz Bağırsak Sendromuna karşı alınması gereken 6 tedbir

Yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını etkiliyor. Huzursuz Bağırsak Sendromu, yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bu hastalığa karşı alınması gereken 6 tedbiri sıralıyor:



- Büyük öğünler yerine küçük, sık öğünler yiyin.

- Lifli besinler tüketin. Meyve ve sebze yiyin.

- Gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.

- Bağırsaklarınızda gaz şikayetlerini artıran besinleri not edin. Bu besinleri hayatınızdan çıkartın.

- Düzenli yemek alışkanlıkları oluşturun. Yemeklerinizi her gün aynı saatte yiyin.

- Bol su için.

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