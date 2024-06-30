Huzursuz Bağırsak Sendromuna karşı alınması gereken 6 tedbir

Yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını etkiliyor. Huzursuz Bağırsak Sendromu, yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bu hastalığa karşı alınması gereken 6 tedbiri sıralıyor:
- Büyük öğünler yerine küçük, sık öğünler yiyin.
- Lifli besinler tüketin. Meyve ve sebze yiyin.
- Gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.
- Bağırsaklarınızda gaz şikayetlerini artıran besinleri not edin. Bu besinleri hayatınızdan çıkartın.
- Düzenli yemek alışkanlıkları oluşturun. Yemeklerinizi her gün aynı saatte yiyin.
- Bol su için.