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Huzursuz bağırsak karın ağrıtır!

Stres ve yanlış beslenme, huzursuz bağırsak sendromuna yol açıyor. Uzmanlar, kesin tedavisi bulunmayan bu hastalıkla ilgili uyarıyor. Düzenli yürüyüş yapmayı öneriyor. "Kızarmış ve baharatlı gıdalardan uzak durun" diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Huzursuz bağırsak karın ağrıtır!

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    Karın ağrısı, kramp, gaz problemi, ishal ve kabızlık. Tüm bunlar, İrritable Bağırsak Sendromu (IBS) yani huzursuz bağırsak hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Toplumda sık görülen bir sindirim sistemi hastalığı olan bu durum, sosyal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Uzman Diyetisyen Gizem Akgül, hem hastalık hem de tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

    STRES EN BÜYÜK SEBEP
    Huzursuz bağırsak sendromu, daha çok kadınlarda görülüyor. Ani dışkılama isteği, karın ağrısı ve şişkinlik nedeniyle hastaların hayatını kabusa çeviriyor. Günümüzde hastalığın tanısında kullanılan net bir klinik parametre bulunmuyor. Dyt. Akgül, "Yaşanılan stresin, gastrointestinal enfeksiyonların, safranın ve beslenme alışkanlıklarının bağırsak florasına olumsuz etkileri olabileceği ve İBS oluşumunda etken olabileceği düşünülüyor" diyor.

    TEDAVİSİ YOK AMA...
    İBS'nin kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Ancak genellikle yaşam şekli değişikliği, fiziksel aktivite, psikolojik tedavi ve bazı ilaç tedavileri uygulanıyor. Semptomları azaltması için geleneksel diyet, düşük FODMAP (Fermente edilebilir Oligosakkarit, Disakkarit, Monosakkarit, Polyoller) diyeti ve glutensiz diyet gibi diyet yöntemlerine başvuruluyor.

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