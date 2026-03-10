CANLI YAYIN
Hızlı kilo vermenin ağır bedeli: Ozempic tarzı zayıflama iğneleri kemik erimesi mi yapıyor?

Milyonlarca kişinin 'mucize' gözüyle baktığı GLP-1 zayıflama iğneleri hakkında korkutan araştırma ortaya çıktı. 150 bin hastanın verileri incelendi; kemik erimesi riski %30, kemik yumuşaması riski ise %150 arttı. İşte hızlı zayıflamanın iskelet sistemindeki gizli tahribatı...

  • Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound gibi GLP-1 sınıfı zayıflama ilaçlarının kemik ve tendon hastalıkları riskini artırdığı tespit edildi.
  • Yaklaşık 150 bin hastanın 5 yıllık sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada kemik erimesi riski yüzde 30, gut hastalığı riski yüzde 12 arttı.
  • Kemiklerin yumuşaması hastalığı osteomalazi riski yüzde 150'den fazla yükseldi.
  • Hızlı kilo kaybının kemik metabolizmasını değiştirmesi riskin başlıca nedenleri arasında gösterildi.
  • İştah azalmasına bağlı besin ve mineral eksiklikleri ile kemiklere binen mekanik yükün azalması diğer olası nedenler olarak belirlendi.

GLP-1 sınıfı zayıflama iğneleri, son yıllarda hızlı kilo kaybı sağladığı için milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Yeni bir araştırmaya göre, aralarında Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepboundgibi ilaçların da bulunduğu GLP-1 tedavileri, kemik ve tendonla ilgili bazı hastalıkların görülme riskini artırabiliyor.

GLP-1 sınıfı zayıflama iğneleri, hızlı kilo kaybı nedeniyle milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Yaklaşık150 bin hastanın 5 yıllık elektronik sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmanın bulgularına göre; kemik erimesi riski yaklaşık %30 arttı, gut hastalığı riski yaklaşık %12 yükseldi.

Yeni araştırma, bu ilaçların bazı kemik hastalıkları riskini artırabileceğini gösterdi.

Kemiklerin mineral kaybı nedeniyle yumuşamasıyla ortaya çıkanosteomalazi riski ise %150'den fazla arttı.

HIZLI KİLO KAYBI VE BESİN EKSİKLİĞİ

Bunun olası nedenlerinin başında hızlı kilo kaybının kemik metabolizmasını değiştirmesine yol açması geliyor.

Çalışmada yaklaşık 150 bin hastanın 5 yıllık verileri incelendi.

Ayrıcaiştah azalmasına bağlı besin ve mineral eksiklikleri ile vücut ağırlığı azaldığı için kemiklerin maruz kaldığı mekanik yükün düşmesi de muhtemel nedenlerarasında bulunuyor

