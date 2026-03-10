GLP-1 sınıfı zayıflama iğneleri, son yıllarda hızlı kilo kaybı sağladığı için milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Yeni bir araştırmaya göre, aralarında Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepboundgibi ilaçların da bulunduğu GLP-1 tedavileri, kemik ve tendonla ilgili bazı hastalıkların görülme riskini artırabiliyor.
Yaklaşık150 bin hastanın 5 yıllık elektronik sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmanın bulgularına göre; kemik erimesi riski yaklaşık %30 arttı, gut hastalığı riski yaklaşık %12 yükseldi.
Kemiklerin mineral kaybı nedeniyle yumuşamasıyla ortaya çıkanosteomalazi riski ise %150'den fazla arttı.
HIZLI KİLO KAYBI VE BESİN EKSİKLİĞİ
Bunun olası nedenlerinin başında hızlı kilo kaybının kemik metabolizmasını değiştirmesine yol açması geliyor.
Ayrıcaiştah azalmasına bağlı besin ve mineral eksiklikleri ile vücut ağırlığı azaldığı için kemiklerin maruz kaldığı mekanik yükün düşmesi de muhtemel nedenlerarasında bulunuyor