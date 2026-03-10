İştah azalmasına bağlı besin ve mineral eksiklikleri ile kemiklere binen mekanik yükün azalması diğer olası nedenler olarak belirlendi.

GLP-1 sınıfı zayıflama iğneleri, son yıllarda hızlı kilo kaybı sağladığı için milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Yeni bir araştırmaya göre, aralarında Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepboundgibi ilaçların da bulunduğu GLP-1 tedavileri, kemik ve tendonla ilgili bazı hastalıkların görülme riskini artırabiliyor.