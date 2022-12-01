HIV farkındalığı için kurulan inisiyatif ilk yılında 6 milyon kişiye ulaştı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan HIV'in görülme sıklığı artmaya devam ediyor. HIV/AIDS ile mücadeleye katkı sağlamak adına 5 hekim derneğinin bir araya gelerek geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Şüphen Olmasın inisiyatifi, farkındalık yaratmak, düzenli test olma oranını artırmak ve HIV ile yaşayanların hayat kalitesini yükseltmek adına çalışmalarını 1 yılı aşkın süredir sürdürüyor. 6 milyon kişinin test olmanın önemiyle ilgili bilgilenmesi ve HIV farkındalığı kazanması sağlandı.
ÜCRETSİZ TEST İMKANI
Şüphen Olmasın inisiyatifinin sosyal medya hesaplarında HIV tedavi süreçlerinin gelişimini ve test olmanın önemini aktaran paylaşımlarda bulunuldu. 2022 boyunca 5 farklı üniversiteyle gerçekleştirilen seminerlerle, gençler arasındaki HIV farkındalığının artırılması amaçlandı. Seminerlerle 1500 öğrenci ile temas kuruldu. Öğrencilerle gerçekleştirilen çalışmalarının yanında anonim test merkezlerinde HIV testi olmanın kolaylığını anlatan video çalışması ile, herkesin kimlik bilgilerini vermeden ücretsiz test yaptırabileceği mesajı vurgulandı.
DİJİTAL SOHBETLER
1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında düzenlenen basın toplantısında Şüphen Olmasın inisiyatifinin 2023 planlamalarından bahseden HAKED Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal, şunları söyledi: 2023'te ilk olarak "Şüphesiz Sohbetler" adını vereceğimiz bir canlı yayın serisini hayat geçireceğiz. Şüphesiz Sohbetler, katılımcıların anonim olarak hekimlere sorularını yöneltebileceği bir dijital sohbet platformu olacak. Gençler arasında HIV farkındalığını artırmak üzere de "Şüphe 101" isimli bir projeyi de hayata geçireceğiz.