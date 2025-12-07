Hipokondri alarmı! İsveç araştırması erken ölüm riskini ortaya koydu!

İsveç'te yapılan bir araştırmada "hastalık hastalığı" olarak bilinen "hipokondriyazis" tanısı konulmuş 4 bin 129 kişi ile bu hastalığı olmayan 41 bin 290 şahsın verileri 24 yıl incelendi. Bu kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi.

