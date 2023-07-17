Hipertansiyona dikkat! Uzmanlar uyardı: Bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor...

Hipertansiyon, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, yıllarca belirti vermeden ilerliyor. Kimi zaman da inme, kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açıyor! Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kadir Polat, hipertansiyonun görülmesinde genetik faktörlerin de etkili olduğunu söylüyor.