Hipertansiyon çiftlerin aşk hayatını olumsuz etkiliyor...

Kronik hastalıklar, aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Bunların başında hipertansiyon, yani yüksek tansiyon geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, hipertansiyonun kadınlarda düşük libidoya erkeklerde ise sertleşme sorununa neden olduğuna değiniyor. "Bilimsel bulgular, yüksek tansiyonu olan kadınların, normal tansiyonu olan kadınlara kıyasla cinsel işlev bozukluğu yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaş ve hastalığın süresi, kadınlarda cinsel işlev bozukluğu riskini daha da artırıyor. Hipertansiyonu olan erkeklerin, normal kan basıncına sahip erkeklere kıyasla, penil kan akışında bozulma ve erektil disfonksiyona sahip olma olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır, bu da kalp hastalığı ve ölüm riskini artırır" uyarısında bulunuyor. Mutlu bir aşk hayatı için sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesini ve tansiyon ilaçlarının düzenli kullanımını öneriyor.
BAL GİBİ ŞİFA
Kahvaltı sofralarını süsleyen, ağızları tatlandıran bal, içerdiği vitamin ve mineraller ile şifa dağıtıyor. Beslenme uzmanı Christine Bailey, balın yüzde 80 doğal şeker, yüzde 18 de su içerdiğini söylüyor. Günde bir çay kaşığı bal tüketilmesini öneriyor. Bu mucize besinin faydalarını sıralıyor:
Üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletir.
Yaraları iyileştirir. Antiseptik etkisiyle cildi besler.
Alerjilere yardımcı olur.
Prebiyotik etkisiyle sindirimi destekler. Bağırsakları temizler.
ÇOK A'ÇAY'İP
Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine para harcamak gerekmiyor. Ünlü model Gigi Hadid de cilt bakımını evde yapıyor! Bunun için 1 bardak yeşil çay, 2 bardak pirinç unu ve yarım çay kaşığı balı karıştırıyor. Cildine uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra duruluyor. Bu maske ile cildinde kan dolaşımını artırıyor. Kırışıklıkları önlüyor.