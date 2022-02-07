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    Hipertansiyon çiftlerin aşk hayatını olumsuz etkiliyor...

    Hipertansiyon, kalp kırıyor! Çiftlerde aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Çözümü, sağlıklı beslenmekten ve düzenli ilaç kullanımından geçiyor. İşte sizler için derlediğimiz 8 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Tansiyon yüksek libido düşük

    Kronik hastalıklar, aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Bunların başında hipertansiyon, yani yüksek tansiyon geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, hipertansiyonun kadınlarda düşük libidoya erkeklerde ise sertleşme sorununa neden olduğuna değiniyor. "Bilimsel bulgular, yüksek tansiyonu olan kadınların, normal tansiyonu olan kadınlara kıyasla cinsel işlev bozukluğu yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaş ve hastalığın süresi, kadınlarda cinsel işlev bozukluğu riskini daha da artırıyor. Hipertansiyonu olan erkeklerin, normal kan basıncına sahip erkeklere kıyasla, penil kan akışında bozulma ve erektil disfonksiyona sahip olma olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır, bu da kalp hastalığı ve ölüm riskini artırır" uyarısında bulunuyor. Mutlu bir aşk hayatı için sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesini ve tansiyon ilaçlarının düzenli kullanımını öneriyor.



    BAL GİBİ ŞİFA
    Kahvaltı sofralarını süsleyen, ağızları tatlandıran bal, içerdiği vitamin ve mineraller ile şifa dağıtıyor. Beslenme uzmanı Christine Bailey, balın yüzde 80 doğal şeker, yüzde 18 de su içerdiğini söylüyor. Günde bir çay kaşığı bal tüketilmesini öneriyor. Bu mucize besinin faydalarını sıralıyor:
    Üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletir.
    Yaraları iyileştirir. Antiseptik etkisiyle cildi besler.
    Alerjilere yardımcı olur.
    Prebiyotik etkisiyle sindirimi destekler. Bağırsakları temizler.



    ÇOK A'ÇAY'İP
    Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine para harcamak gerekmiyor. Ünlü model Gigi Hadid de cilt bakımını evde yapıyor! Bunun için 1 bardak yeşil çay, 2 bardak pirinç unu ve yarım çay kaşığı balı karıştırıyor. Cildine uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra duruluyor. Bu maske ile cildinde kan dolaşımını artırıyor. Kırışıklıkları önlüyor.



        YOĞURT MUTLU EDER
        Doğal besinler, sağlıklı hayatın kapılarını aralıyor. Bunların başında probiyotik deposu yoğurt geliyor. Bağırsak sağlığını koruyan yoğurt, mutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Kasları ve kemikleri güçlendiriyor. Kemik erimesi hastalığına karşı koruma sağlıyor. Tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Meme kanseriyle savaşıyor.



        DR. ZERDEÇAL
        Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın faydalarını gözler önüne seriyor. Antioksidan ve antienflamatuar etkileri bulunan bu mucizevi baharat pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor. Buna göre taze zerdeçalın içerisindeki "curcumin" maddesi ile hafıza sorunları yaşanmasını engelliyor. Reflü ağrılarını dindirmeye yardımcı oluyor. Grip nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını ölüyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre zerdeçal, ağrı kesici özellik gösteriyor. Adet sancılarını dindiriyor.



        PARMAKLARI ÇITLATMA
        Kimi zaman stresten kimi zaman da can sıkıntısından yapılan parmak çıtlatma, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, sık yapılan bu alışkanlığın bağlarda gevşeme nedeniyle elin tutma gücünde azalmaya neden olduğunu söylüyor. Parmak çıtlatmaya ile ağrı, şişme veya hareket kaybı gibi şikâyetlerin de eşlik etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor. "Bu durum kıkırdak aşınması, eklem kireçlenmesi veya romatizma belirtisi olabilir" diyor.

        ENFEKSİYONA KIZILCIK
        Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Antioksidan etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Sindirimi artırır.

        KARACİĞERE ELMA
        Güçlü antioksidan etkisiyle elma, kalp sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Kanserle savaşır.

        BÖBREKLERE KEFİR GÜCÜ
        Probiyotik deposu kefir, vücuda güç verir. Sindirimi düzenleyerek bağırsak sağlığını destekler. Bağışıklığı güçlendirir. Kalbi korur. Cilde güzellik verir. Böbrekleri güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Hipertansiyon çiftlerin aşk hayatını olumsuz etkiliyor...
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