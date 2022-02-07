Hipertansiyon çiftlerin aşk hayatını olumsuz etkiliyor...

Kronik hastalıklar, aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Bunların başında hipertansiyon, yani yüksek tansiyon geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, hipertansiyonun kadınlarda düşük libidoya erkeklerde ise sertleşme sorununa neden olduğuna değiniyor. "Bilimsel bulgular, yüksek tansiyonu olan kadınların, normal tansiyonu olan kadınlara kıyasla cinsel işlev bozukluğu yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaş ve hastalığın süresi, kadınlarda cinsel işlev bozukluğu riskini daha da artırıyor. Hipertansiyonu olan erkeklerin, normal kan basıncına sahip erkeklere kıyasla, penil kan akışında bozulma ve erektil disfonksiyona sahip olma olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır, bu da kalp hastalığı ve ölüm riskini artırır" uyarısında bulunuyor. Mutlu bir aşk hayatı için sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesini ve tansiyon ilaçlarının düzenli kullanımını öneriyor.