Her yıl mamografi hayat kurtarıyor: Meme kanseri riski büyük ölçüde azalıyor

ABD Pittsburgh Üniversitesi Radyoloji ve Cerrahi Bölümleri tarafından yapılan ve 8 bin 145 kadın üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, 40 ila 79 yaş arasında her yıl düzenli mamografi taramalarının, meme kanseri nedeniyle yaşam kaybı riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı.

Çalışmada, meme kanserinin en yaygın görüldüğü 40-49 yaş aralığındaki kadınların yanı sıra, 49 yaşın üzerindeki kadınların da tarama programlarına devam etmeleri tavsiyesi yapıldı. Genel Cerrah Prof. Dr. Özcan Gökçe, "Meme kanserinin ikiye katlanma süresi 180 gündür, yani altı ay. Bir tümör 1 mm iken, altı ay sonra 2 mm'ye, bir yıl sonra ise 4 mm'ye ulaşır. İki yıl sonra ise tümör 1.6 santimetreye, yani tehlikeli bir boyuta gelir. Her yıl düzenli mamografi yaptırmak bu yüzden çok önemli" ifadesini kullandı.