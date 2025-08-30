PODCAST CANLI YAYIN
Her yıl 1 milyon can alıyor: Hepatitten korunmanın en etkili yolu aşı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Yılmaz, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne yol açan hepatitten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirtiyor. Türkiye’de en sık görülen hepatit türlerinin A, B ve C olduğunu söyleyen Yılmaz, özellikle hepatit B’nin kan ve vücut sıvılarıyla kolayca bulaştığına dikkat çekiyor.

Hepatit, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını yitirmesine yol açıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Yılmaz, "Hepatitten korunmak için en etkili yöntem aşı olmaktır. Hepatitlerin günümüzde belirlenmiş birçok çeşidi vardır. Ama Hepatit denilince genellikle Hepatit A, B ve C tipi virüslerin oluşturduğu hastalık anlaşılıyor ve ülkemizde de en sık bu türleri görülüyor. Hepatit A kısa süreli, hepatit B yüksek oranda bulaşıcıdır. Kan dahil tüm vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Çok şiddetli olabileceği gibi sessiz bir şekilde de seyre-debiliyor." diyor.

