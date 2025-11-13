Her derde deva: Adaçayı

EYLÜL ayının son günlerinin gelmesiyle hava sıcaklığı düşüyor. Bu durum, grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini artırıyor. Uzmanlar, bu hastalıklardan korunmada, doğal bitkilerin önemine değiniyor. Özellikle aktarlarda satılan ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil ve karabiber gibi bitkiler vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Soğuk algınlığı ve griple mücadeleye destek oluyor.

