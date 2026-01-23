Her 8 erkekten biri risk altında! Prostat kanseri sessiz ilerliyor | Erken tarama hayat kurtarıyor

Her8 erkekten biri yaşamlarının bir döneminde prostat kanseri tanısı alıyor. Yeni bir araştırmaya göre, prostat kanseri İngiltere'de en yaygın kanser türü olarak meme kanserini geride bıraktı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, prostat kanseri tehlikesini anlatıyor:

HER YIL 1.4 MİLYON VAKA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 1.4 milyon yeni prostat kanseri vakasıyla karşılaşılıyor. Hastalık özellikle erken evrelerde neredeyse hiçbir belirti vermeden sinsice ilerliyor. Kanserin en sık görülen belirtileri şunlardır: İdrarda veya menide kan, idrar yapmada sorunlar; sık idrara çıkma ihtiyacı hissetme veya idrar akışının yavaş veya zayıf olması gibi durumlar, idrar tıkanıklığı, sertleşme sorunu, ağrılı boşalma, kalça, sırt, kaburga veya diğer bölgelerde ağrı, bacaklarda veya ayaklarda güçsüzlük, tükenmişlik ve istem dışı kilo kaybı.

AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN

Kanser kemiklere yayılma eğilimi gösterebilir. Bu durum; kemik ağrısı, kırıklar ve hareket kabiliyetinde kısıtlanmaya yol açabilir. Bu tür belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde, vakit kaybetmeden prostat kanseri taraması için bir hekime başvurulmalıdır.

50 YAŞINDAN SONRA TARAMA ŞART

50 yaşına giren tüm erkeklerin prostat kanseri taramasından geçmesi gerekir. Prostat kanseri riski daha yüksek olan bireylerde taramaların 40-45 yaş aralığında başlatılması gerekir. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanlar ile BRCA geni gibi genetik yatkınlığa sahip kişiler risk grubunda yer almaktadır. Herhangi bir şikayeti olmayan hastaların da PSA tarama testi ile prostat kanseri teşhisi alabileceği unutulmamalı.