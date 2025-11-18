Her 6 çiftten 1’i çocuk sahibi olamıyor

Evlenen her altı çiftten biri, istemesine ve korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyor. Bu oran yüzde 15-20 arasında değişiklik gösteriyor. Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Cengiz Muhtar, kısırlık şüphesi taşıyan çiftlerde bir yılın sonunda gebelik elde edilemediği durumlarda, kadınların jinekolog muayenesi, erkeklerin ise üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. "Erkeklerde yapılan testler ve gerekirse çekilen görüntülemeler sonrası tanı konulur. Ardından ise ameliyat veya ilaç tedavisi gibi uygun tedavi yöntemleri belirlenerek uygulanır. Tedavi sürecinde gerektiğinde her iki yöntem de birlikte uygulanabilir. Teşhis ve tedavi süreci bu adımlarla başlar" diyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, bir yılın sonunda gebelik olmazsa uzmana başvurması öneriliyor.