Her 5 kadından birinin yaptığı akneye yol açan 7 hatalı alışkanlık

Ülkemizde en sık görülen cilt hastalıklarından biri olan akne, genelde ergenlik dönemi sorunu gibi algılansa da, son yıllarda yetişkinlerde, özellikle kadınlarda belirgin bir artış gösteriyor. Öyle ki 25 yaş ve üzerindeki her 5 kadından 1'i akne problemiyle mücadele ediyor. Akne çoğu zaman 'nasılsa geçer' düşüncesiyle ihmal edildiği için ağrılı kistlere, ciltte kalıcı iz ve leke oluşumuna yol açabiliyor! Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Şengöz, bu nedenle aknelerin mutlaka erken dönemde tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aknenin oluşumunda genetik yatkınlıktan çok hormonal değişimler, inflamasyon ve hatalı yaşam alışkanlıklarının sorumlu olduğunu belirten Şengöz, akneye neden olabilen yaşam alışkanlıklarını anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

GECE BU SAATLER ARASINDA UYANIK KALMAK

Sağlıklı gece uykusu cildi içten temizliyor. Parlaklık sağlıyor. Hatta en etkili cilt bakım ürünlerinden bile daha faydalıdır. 23.00-02.00 saat aralığında uyanık kalmak ise akne oluşumuna zemin hazırlıyor.

KOZMETİK ÜRÜNLERİNİ BİLİNÇSİZCE UYGULAMAK

Hekim önerisi olmadan kullanılan doğal ürünler de akne oluşumunun diğer nedenlerinden. Koruyucu bariyerini kaybeden cilt bakteriyel enfeksiyonlara daha açık hale gelince, akne gelişimi kaçınılmaz oluyor.

SİYAH NOKTALARI SIKMAK

Sıkma sonucunda bakterilerin eklenmesiyle süreci daha da şiddetlendiriyor ve derin izlerle sonuçlanabiliyor. Sadece komedon sorunu olsa bile uzmana başvurulması ve hekim önerisiyle uygun cilt bakım ürünlerinin kullanılması büyük önem taşıyor.

VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYELERİNİ HATALI KULLANMAK

D vitamini seviyesi 50'nin altına düştüğünde aknenin daha da şiddetlendiği biliniyor. Gerekli zamanlarda A vitamini ve türevleri de tedaviye eklenebiliyor. Vitamin ve mineral takviyeleri mutlaka kişiye özel değerlendirilmeli.

FAZLA KAHVE İÇMEK

Yetişkinlerde aşırı kahve tüketimi kafeinin diüretik etkisi nedeniyle hücrelerdeki su ve minerallerin vücuttaki atılımını hızlandırıyor. Zaten yağ oranı yüksek olan cildin iyice nemini kaybetmesine ve bunun sonucunda akne oluşumuna sebep olabiliyor.

İŞLENMİŞ GIDALAR VE ŞEKERLİ BESİNLER TÜKETMEK

Bu beslenme şekli insülin direncini arttırıyor. Ciltte yağ üretimini hızlandıran insülin direnci de akne oluşumuna yol açan ve şiddetini tetikleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

KIZARTMALAR VE TRANS YAĞLARA DİKKAT

Bunlar inflamasyonu artıran ve hormon dengesini bozan etkileri nedeniyle akne oluşumuna sebep olabiliyor.