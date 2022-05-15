Her 10 kişiden birini tehdit eden göz alerjisinin önünü kesmek için sıcak havalarda güneş gözlüğü kullanılmalı





EKSİK MAGNEZYUM HALSİZ BIRAKIR

Son günlerde hemen herkes yorgunluktan yakınıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, sağlıksız beslenmenin şikayetleri artırdığına değiniyor. Yorgunluğa neden olan beslenme hatalarını sıralıyor.

● KARBONHİDRATLAR: Unlu yiyecekler, hamur işleri, şerbetli tatlılar ve beyaz ekmeğin posası düşüktür. Kan şekerini hızla yükseltip düşürür. Yorgunluğa yol açar.

● KAFEİN: Aşırı çay ve kahve tüketimi uykusuzluğa bağlı yorgunluğa neden olur.

● AZ SU TÜKETİMİ: Yeterli sıvı alımı sağlanmazsa vücut susuz kalır ve kişiler yorgun hisseder.

● EKSİK PROTEİN: Yetersiz protein, kas kaybına neden olur. Bunun sonucunda kişi kendini yorgun hisseder.

● MAGNEZYUM: Eksikliği; yorgunluk ve kas kramplarına sebep olur. Bunu önlemek için kabak çekirdeği, badem, kaju, ceviz, ıspanak tüketilmelidir.



GENÇLİĞİN ÇARESİ ONDA

Lif deposu Brüksel lahanası, antioksidan deposudur. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. Kolajen üretimini destekler. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatır. Enfeksiyonu bitirir. Kemikleri güçlendirir.



KALPLERE AVOKADO

Potasyum deposu avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengelemeyi sağlar. Kabızlığı önler. Demir eksikliğini tedavi eder. Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını güçlendirir.



DİYABETE BİTTER

Ağızları tatlandıran bitter çikolata cilt sağlığına iyi gelir. Diyabetle savaşır. Stresi azaltır. Felce karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını destekler. Kilo vermeye yardımcı olur. Enerji kaynağıdır.

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