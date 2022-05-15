Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Her 10 kişiden birini tehdit eden göz alerjisinin önünü kesmek için sıcak havalarda güneş gözlüğü kullanılmalı

    Göz alerjisi, her 10 kişiden birini tehdit ediyor. Uzmanlar, bu dönemde güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Alerjinin tam zamanı!

    Bahar ayları, alerjiyle geliyor. Özellikle bu dönemde göz alerjisi şikayetleri artıyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Bulut, bu aylarda her 10 kişiden birinin alerjiden yakındığını söylüyor. "Gözlerimiz, alerjenlerle savaşabilmek için histamin adı verilen bir madde üretir. Sonuç olarak, göz kapakları ve göz kapaklarımızın içini ve gözün beyaz kısmını saran ve konjonktiva olarak isimlendirilen zarın bu maruz kalınan alerjen nedeniyle kırmızı, şiş ve kaşıntılı bir hale dönüşür. Alerjik konjonktivit mikrobik değildir ve kişiden kişiye bulaşmaz" diyor. Korunmanın yollarını şöyle sıralıyor: Polenlerin yoğun olduğu 10.00 ile 17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça güneşe çıkmayın. Dışarı çıkarken güneş gözlüğü, şapka, şemsiye kullanın.



    EKSİK MAGNEZYUM HALSİZ BIRAKIR
    Son günlerde hemen herkes yorgunluktan yakınıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, sağlıksız beslenmenin şikayetleri artırdığına değiniyor. Yorgunluğa neden olan beslenme hatalarını sıralıyor.
    ● KARBONHİDRATLAR: Unlu yiyecekler, hamur işleri, şerbetli tatlılar ve beyaz ekmeğin posası düşüktür. Kan şekerini hızla yükseltip düşürür. Yorgunluğa yol açar.
    ● KAFEİN: Aşırı çay ve kahve tüketimi uykusuzluğa bağlı yorgunluğa neden olur.
    ● AZ SU TÜKETİMİ: Yeterli sıvı alımı sağlanmazsa vücut susuz kalır ve kişiler yorgun hisseder.
    ● EKSİK PROTEİN: Yetersiz protein, kas kaybına neden olur. Bunun sonucunda kişi kendini yorgun hisseder.
    ● MAGNEZYUM: Eksikliği; yorgunluk ve kas kramplarına sebep olur. Bunu önlemek için kabak çekirdeği, badem, kaju, ceviz, ıspanak tüketilmelidir.

    GENÇLİĞİN ÇARESİ ONDA
    Lif deposu Brüksel lahanası, antioksidan deposudur. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. Kolajen üretimini destekler. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatır. Enfeksiyonu bitirir. Kemikleri güçlendirir.

    KALPLERE AVOKADO
    Potasyum deposu avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengelemeyi sağlar. Kabızlığı önler. Demir eksikliğini tedavi eder. Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını güçlendirir.

    DİYABETE BİTTER
    Ağızları tatlandıran bitter çikolata cilt sağlığına iyi gelir. Diyabetle savaşır. Stresi azaltır. Felce karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını destekler. Kilo vermeye yardımcı olur. Enerji kaynağıdır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’liye sıcak yaz
    Haberler Sağlık Her 10 kişiden birini tehdit eden göz alerjisinin önünü kesmek için sıcak havalarda güneş gözlüğü kullanılmalı
        SON DAKİKA