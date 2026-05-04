Hastadan alınan hikaye ve görüntüleme teknikleriyle tanısı konabilen çikolata kistlerinde kalıtsal ve çevresel faktörler hastalığın gelişimini etkilemektedir.Endometriozis tanısının konulması için hastalık odaklarının görülmesi ve dokudan alınan parçaya patolojik inceleme yapılması gerekmektedir.Bunun için hastaya laparoskopik cerrahi yapılır. Laparoskopik cerrahi ile hem kesin tanı konulabilir hem de tedavi uygulanabilir.Hastanın şikayetlerinden çikolata kisti şüphesi duyulması ya da hastada kısırlık sorunu olması durumunda tanı amaçlı laparoskopi yapılabilir. Laparoskopi öncesi, vajinal ultrasonografi de tanı için yardımcı olabilir.

Çikolata kisti, üreme sağlığını tehdit eden ve kısırlığa neden olabilen bir hastalıktır. Eğer çikolata kisti ileri seviyelerdeyse ve cerrahi müdahaleyle iyileşme saplanamamışsa hasta, tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olabilir.Çikolata kisti tedavisinde laparaskopik ya da klasik yöntemle yapılan cerrahi ile endometriozis lezyonlarının çıkartılması veya yok edilmesi mümkündür. Çikolata kisti olan hastalarda ilk seçenek medikal tedavilerdir. Her çikolata kistinin ameliyat edilmemesi gerekir çünkü bu kistler ameliyat edildiği takdirde hastanın yumurtalık rezervi azalabilmektedir. 3 santimin altında olan kistlerin ameliyat edilmesi önerilmez.Normalde rahim iç tabakasında bulunması gereken endometrium'a benzeyen doku, bu hastalarda rahim dışında da bulunuyor. Adet döneminde bu alanlarda da kanama oluşuyor ancak bu dışarı atılamıyor. Yumurtalık içindeki endometriozis alanlarında olan kanamalar da birikerek çikolata kistlerini oluşturuyor.