Hemoroidin düşmanı su

arasında basur olarak bilinenhayatı kabusa çeviriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zehra Şahan, hemoroitten korunmanın sırrını açıklıyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve tuvalette uzun süre oturma gibi durumların hemoroide neden olduğunu vurguluyor. "Lifli gıdalar tüketin, meyve sebze tam tahıl tüketin. Her güngaitayı yumuşatır. Gaita yapmak için en uygun zaman genelliklesonradır.tuvalette oturmaktan kaçının" önerisinde bulunuyor.