Hemoroidin düşmanı su

Halk
arasında basur olarak bilinen hemoroit,
hayatı kabusa çeviriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zehra Şahan, hemoroitten korunmanın sırrını açıklıyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve tuvalette uzun süre oturma gibi durumların hemoroide neden olduğunu vurguluyor. "Lifli gıdalar tüketin, meyve sebze tam tahıl tüketin. Her gün 6-8 bardak su,
gaitayı yumuşatır. Gaita yapmak için en uygun zaman genellikle sabah kahvaltısından
sonradır. Uzun süre
tuvalette oturmaktan kaçının" önerisinde bulunuyor.