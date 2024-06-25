Hayat kalitesini düşüren omuz ağrısını tetikleyen 6 neden

Omuz eklemi, tüm eklemlerin arasında vücudumuzun en hareketli eklemini oluşturuyor. Çalışma hayatı, spor faaliyetleri ve gündelik işlerde büyük avantaj sağlıyor. Ancak bazı faktörler var ki omuz ekleminde ağrılara neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, omuz ağrısını tetikleyen 6 nedeni sıralıyor:

- KAS AĞRILARI: Fibromiyalji sendromu ve miyofasiyal ağrı sendromu başta olmak üzere çeşitli çevresel kas problemleri omuz ağrısına neden olabilmektedir.

- KAS VE SINIR SIKIŞMASI: Boyun fıtıkları, Brakial pleksus nöropatileri, Torasik Outlet Sendromu, Refleks Sempatik Distrofi omuz ağrısı yapabilmektedir.

- LABRUM YIRTIKLARI: Genellikle labrumda görülen yırtıklar nedeniyle labrum görevini yapamaz ve omuz instabilitesi gelişir. Bu durum akut travmalara bağlı gelişen omuz çıkıkları esnasında ortaya çıkar.

- KAS YIRTIKLARI: Omuz ağrı ve kısıtlılığı yapan nedenler arasındadır. Biseps kas tendinitleri, kalsifik tendinitler de ağrıya neden olabilmektedir.

- DONUK OMUZ: Donuk omuz sendromu omuz eklem kapsülü ile eklem eklem sinovyasının beraber inflamasyonu sonucu başlangıçta omuz ağrısı ile başlayıp, hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına kadar ilerleyen tablodur.

- OMUZ EKLEMİ PATOLOJİLERİ: Omuz ekleminin glenohumeral osteoartriti (kireçlenme), osteokondral lezyonlar, akromiyoklavikuler eklem osteoartriti, avasküler nekroz, romatoid artrit, polimiyaljia romatika, psodogut, gut hastalıları ve skapulotorasik eklem patolojileri omuz ağrısı yapabilen hastalık veya bozukluklar arasında sayılabilir.