Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hayat kalitemizi etkileyen depresyona kışkış demenin yollarını Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu anlatıyor

    Güneş ışığının azalmasıyla görülen kış depresyonu, hayat kalitemizi bozuyor. Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu, depresyonla baş etme yollarını açıklıyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Depresyona kışkış deyin

    Gecelerin uzun, gündüzlerin ise kısa olması nedeniyle gün ışığına daha az maruz kalıyoruz. Uyku düzeni ve sirkadyen ritmin düzenlenmesiyle görevli melotonin düzeyinde artış ve mutlu, huzurlu olmamızın yanı sıra kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan seratonin düzeyinde azalma, kış depresyonunun biyolojik etmenlerini oluşturuyor. Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu, kış depresyonuyla baş etmenin yollarını anlatıyor: Duygularınızı ve yaşadıklarınızı, size kendinizi iyi hissettiren çevrenizle paylaşın. Kapalı ortamlarda bulunmaktan da kaçının. Gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün şeklinde aralıklarla beslenin. Sporu ihmal etmeyin. Eğer zorlanacaksanız öncelikle yapabileceğiniz kadar süreyi hedefleyin. Olumsuz içeriklerden uzak durun. Haftalık planlar oluşturun. Uyku düzeninize dikkat edin. Kendinizi yorgun hissettiğiniz noktada uyumak yerine; gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarda gözlerinizi kapatarak dinlenmelisiniz.



    VARİS BAŞINIZA ÇORAP ÖRMESIN
    Varis, vücutta yeşil damarlar belirlemesiyle başlıyor. Bunlar ciltte kabarcıklara neden oluyor. Tedavi edilmediği durumlarda hastalık ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Prof. Dr. Bora Farsak, "Eğer bölgede açık yaralar oluşursa hasta, yüzde yüz oranla ömür boyu varis çorabı giyinmek zorunda kalacaktır. Normalde lazerle hiçbir kesi, kanama, ağrı olmadan yüzde 90 olumlu sonuç alabilecekken ilerleyen variste bu lazer mucizesini kaybediyoruz. Bu yüzden varis tedavinizi önemseyin" diye konuşuyor.



    ŞEKERLİ İÇECEK BEYİNDEN YIİYECEK
    Çin'de yapılan yeni araştırma, şekerli içeceklerin çocukların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Haftada 250 mililitre (1 bardak) tatlandırılmış içecek tüketen çocukların beyin fonksiyonları yüzde 30 oranında, 2 bardak tüketenlerin ise yüzde 60 oranında bozuluyor. Şekerle tatlandırılmış içeceklerden kastımız ise gazlı içecekler ve soğuk çaylar. Meyve sularını kastetmiyoruz. Meyve suları zaten şeker içeriyor" diyor.



        AŞKA REZENE
        Çok eski çağlardan beri tıbbi amaçlı olarak kullanılan rezene, ilaç etkisi yapıyor. Kalsiyum, potasyum, B ve C vitamini açısından oldukça zengin olan rezene, afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü artırıyor. Aynı zamanda iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Günde 1 bardak rezene çayı tüketilmesini öneren uzmanlar, mucize bitkinin faydalarını şöyle özetliyor:
        Mide ağrılarını dindirir.
        Kilo vermeye yardımcıdır.
        Kanser riskini düşürür.
        Sindirimi kolaylaştırır.
        Kolesterole iyi gelir.
        Kansızlığı önler.
        Kalp sağlığını korur.
        Cildi güzelleştirir.
        Gribi önler.



        ÇOK GÜZELSİN HİNDİSTAN CEVİZİ
        Sağlık için sayısız faydası bulunan Hindistan cevizi yağı, saç bakımından cilt bakımına kadar pek çok üründe kullanılıyor. Kalori yakılmasını yüzde 5 oranında artırıyor. Gargara olarak kullanıldığında diş etini güçlendiriyor. Ağız enfeksiyonlarını iyileştiriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Memura-emekliye zam farkı
        Haberler Sağlık Hayat kalitemizi etkileyen depresyona kışkış demenin yollarını Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu anlatıyor
            SON DAKİKA