Hayat kalitemizi etkileyen depresyona kışkış demenin yollarını Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu anlatıyor

Gecelerin uzun, gündüzlerin ise kısa olması nedeniyle gün ışığına daha az maruz kalıyoruz. Uyku düzeni ve sirkadyen ritmin düzenlenmesiyle görevli melotonin düzeyinde artış ve mutlu, huzurlu olmamızın yanı sıra kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan seratonin düzeyinde azalma, kış depresyonunun biyolojik etmenlerini oluşturuyor. Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu, kış depresyonuyla baş etmenin yollarını anlatıyor: Duygularınızı ve yaşadıklarınızı, size kendinizi iyi hissettiren çevrenizle paylaşın. Kapalı ortamlarda bulunmaktan da kaçının. Gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün şeklinde aralıklarla beslenin. Sporu ihmal etmeyin. Eğer zorlanacaksanız öncelikle yapabileceğiniz kadar süreyi hedefleyin. Olumsuz içeriklerden uzak durun. Haftalık planlar oluşturun. Uyku düzeninize dikkat edin. Kendinizi yorgun hissettiğiniz noktada uyumak yerine; gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarda gözlerinizi kapatarak dinlenmelisiniz.
VARİS BAŞINIZA ÇORAP ÖRMESIN
Varis, vücutta yeşil damarlar belirlemesiyle başlıyor. Bunlar ciltte kabarcıklara neden oluyor. Tedavi edilmediği durumlarda hastalık ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Prof. Dr. Bora Farsak, "Eğer bölgede açık yaralar oluşursa hasta, yüzde yüz oranla ömür boyu varis çorabı giyinmek zorunda kalacaktır. Normalde lazerle hiçbir kesi, kanama, ağrı olmadan yüzde 90 olumlu sonuç alabilecekken ilerleyen variste bu lazer mucizesini kaybediyoruz. Bu yüzden varis tedavinizi önemseyin" diye konuşuyor.
ŞEKERLİ İÇECEK BEYİNDEN YIİYECEK
Çin'de yapılan yeni araştırma, şekerli içeceklerin çocukların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Haftada 250 mililitre (1 bardak) tatlandırılmış içecek tüketen çocukların beyin fonksiyonları yüzde 30 oranında, 2 bardak tüketenlerin ise yüzde 60 oranında bozuluyor. Şekerle tatlandırılmış içeceklerden kastımız ise gazlı içecekler ve soğuk çaylar. Meyve sularını kastetmiyoruz. Meyve suları zaten şeker içeriyor" diyor.