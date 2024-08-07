Havuz suyu ishali tetikler

Çocuklarda yazın hastalıklar sık görülüyor. Özellikle ishale dikkat çeken Doç. Dr. Murat Sütçü, "İshal, idrar yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu iltihabı, gıda zehirlenmeleri ve güneş çarpmasını yazın çocuklarda sık görmekteyiz. İshalin sık görülmesinin nedenlerinden biri; tatil yerlerinde uzun süre bekleyen yiyeceklerde hastalığa neden olan bakteri, virüs toksinlerin daha kolay çoğalmasıdır. Ayrıca havuz ve su ile ilgili etkinlikler de bulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Kusma ve sıvı kaybı varsa uzmana danışılmalı" diyor.

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