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Hareketsizlik kıl dönmesine davetiye çıkarıyor!

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, erkeklerde sıkça görülen pilonidal sinüs (kıl dönmesi) rahatsızlığının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Hareketsizlik kıl dönmesine davetiye çıkarıyor!

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    Pilonidal sinüs yani kıl dönmesi erkekleri tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, kıl dönmesinin nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.

    Kıl dönmesi, internatal alan adı verilen kalçanın arasına yerleşmiş bir hastalıktır olarak biliniyor. Genelde oturarak çalışanlarda ve iki kalçasının derinliği fazla olanlarda yani genelde kilolu insanlarda, bölgede kıllar derinin içine giriyor. Kıl dönmesi özellikle kuyruk sokumu, kasık ve genital bölge, koltukaltı başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerindeki apse, yara ve fistüle neden oluyor. Basit oturma, kalkma gibi eylemlerde rahatsızlık vermesi nedeniyle sosyal hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Korunmak için kişisel hijyene önem verilmesi, fazla kilolardan uzak durulması gerekiyor.

    TEDAVİSİ İÇİN
    Kıl dönmesinde lazer tekniği kullanılıyor. Bölge genel anestezi ile kamera görüşü altında lazerle yakılıyor. Atış yapılarak iki duvar birbirine yapıştırılıyor. İşlem 20-25 dakika sürüyor. İşlem sonunda hastanın ağrısı olmuyor.

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