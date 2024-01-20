Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte grip savaşçısı mucize çaylar: Ekinezya, rezene, kuşburnu...





DÜZENLİ UYKU UNUTKANLIĞIN SONU

Kimi zaman kişilerin günlük hayatlarında yaşadığı stres ve kaygı, kimi zaman ise kişilerin yaşamlarındaki değişiklikleri unutkanlık problemine oluyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan, unutkanlığı azalmak için neler yapılması gerektiğini açıklıyor: Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve düşük stres seviyesini sağlamak, kitap okumak, bulmaca çözmek, müzik aleti çalmak gibi beyin faaliyetlerini çalıştıran ve güçlendiren aktivitelerde bulunmak.

'NASIR' YANİ

Ayaklarımız, günlük hayatta uzun saatler ayakkabı içinde havasız kalıyor. Birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da cildin sürtünmeye ve aşırı basınca karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkardığı derinin kalınlaşması ile nasır problemi geliyor. Kış aylarında nasır oluşumlarının arttığına dikkat çeken Podolog Deniz Yahcı, "Bu sorun tedavi edilmezse ayağın hassasiyetinin azalması, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir" ifadesini kullanıyor.

KALP DOSTU MERCİMEK

Kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanser hastalığına karşı koruma sağlar. Kabızlığı bitirir.

YOĞURT TANSİYONU UNUT

Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.

KARACİĞERE REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Bağışıklığı güçlendirerek kanserden korur. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğe iyi gelir. Gözleri besler.