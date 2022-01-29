Hamilelere varis uyarısı: Sakın tedavi olmayın (Sağlık haberleri)

Varis, hemen her yaşta görülebiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak, özellikle hamilelikte görülen bu sağlık sorununa karşı uyarıyor. Hamilelikte varis tedavisinin mutlaka ertelenmesi gerektiğini söylüyor. "Kanama, pıhtı, patlama gibi durumlar olmadığı sürece tedaviyi uygun bulmuyoruz. Çünkü yaşanılan bu süreçler anne sütünü etkiliyor. Bu yüzden başvuran hastalara bebeğini sütten kestikten sonra tedavi olmalarını öneriyorum" diyor.

PAKETLİ GIDA DİŞLERİ DÖKER

Modern hayat, beslenme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Diş Hekimi Ramazan Ablay, bu durumun en çok dişlere zarar verdiğini söylüyor. "Diş çürüğü Neolitik Çağ'da yüzde 15 oranında olmasına rağmen günümüzde yüzde 85'e çıkmaktadır. Sebebi, paketli gıdalardır" diyor. Diş çürüklerini önlemenin yolunu şöyle sıralıyor: Günde iki kez dişleri fırçalayın. Şeker tüketimini azaltın. Bol su için...

FISTIK GİBİ SAĞLIK

En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, kalp sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Diyabetle mücadele eder. Alzheimer'la savaşır. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir. Böbrekleri güçlendirir. Öksürüğü keser.

GENÇLİĞİN RENGİ TURUNCU

Astımla savaşan bal kabağı bağışıklığı güçlendirir. Bolca lif içerir. Kolon kanserinden korur. Kolajen etkisiyle cildi tazeler. Kırışıklıkları azaltarak cilde parlaklık verir. Kemikleri de güçlendirir.

KARACİĞERE TAHİN GÜCÜ

Vitamin deposu tahin, karaciğer yağlanmasını engeller. Kemikleri güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Kalbi korur. İnme riskini azaltır. Hafızayı destekler. Kanserle savaşır.