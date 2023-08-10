Hamile kalamayanlar dikkat! D vitamini eksikliği anneliğe engel: Uzmanı uyardı!

Vitaminler, vücudun düzenli bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Bunların başında ise D vitamini geliyor. Vücudun sistematik bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde etkili olan D vitamini eksikliğinde ise birçok hastalığa neden oluyor. Bunların başında diyabeti, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer geliyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlığa neden olduğu ve bebek sahibi olmayı engellediğini vurguluyor. Şu bilgileri veriyor:

BAŞARI SANSINI DÜŞÜRÜR

4 mevsim güneş alan bir ülke olmamıza rağmen, D vitamini eksikliği Türkiye'de en çok görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Özellikle kadınlarda bu vitaminin eksikliği daha çok görülüyor. D vitamini eksikliği kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisini de etkiliyor. Tüm tedaviye rağmen gebe kalma şansını düşürüyor. Sağlıklı bir insan kanının mililitresinde 20-30 nanogram D vitamini bulunması gerekiyor. 20 nanogramın altındaki değerlerin D vitamini eksikliği olarak kabul ediliyor.