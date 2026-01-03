Hafızaya yeşil çay

Dünya genelinde en çok tüketilen çayların başında gelen yeşil çay, şifa dağıtıyor. İçerdiği antioksidan sayesinde ilaç görevi üstleniyor. C vitamini deposu bu mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, Alzheimer'ı engelliyor.

