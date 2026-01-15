H3N2 alarmı! Klinikler doldu taştı... Gripten korunmak için 6 kritik uyarıyı uzmanlar anlattı

Yüksek ateş, boğazda yanma, baş ve kas ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve halsizlik gibi şikayetlerle kliniklere başvuranların sayısı son dönemde ciddi artış gösteriyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel, grip sezonunun en zor virüslerinden H3N2'nin yol açtığı tehlikeleri, bulaş yollarını ve ihmale gelmez basit ama etkili 6 yöntemi anlatıyor:

EL HİJYENİNİ HİÇ AKSATMAYIN: Kapı kolları, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyeleri, toplu taşıma tutacakları ve ortak kullanılan eşyalar H3N2 virüsünün yayılması için uygun zemin oluşturuyor. Bu yüzeylerle temas eden ellerin düzenli olarak sabun ve suyla yıkanması çok önemli.

YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN: Yetersiz ve kalitesiz uyku bağışıklık yanıtını zayıflatıyor ve virüslere karşı direnci azaltıyor. Uyku süresinin yeterliliği kişiden kişiye değişmekle birlikte, her gece özellikle 22:00-02:00 saatleri arasında uykuda olmak vücudun enfeksiyonlara karşı daha güçlü kalmasına yardımcı oluyor.

HASTA KİŞİLERLE YAKIN TEMASTAN KAÇININ: H3N2 virüsü öksürük, hapşırık ve konuşma sırasında havaya saçılan damlacıklar yoluyla kolayca bulaşabiliyor. Hasta olduğu bilinen kişilerle en az 1 metre, mümkünse daha fazla mesafe korunması çok önemli. Maske takmak, özellikle hastane asansörü, kalabalık toplu taşıma gibi alanlarda maske takmak virüslerden korunmada kritik rol oynuyor.

STRESTEN UZAK DURUN VE RUH SAĞLIĞINIZI KORUYUN: Yoğun stres ve kaygı vücudu enfeksiyonlara daha açık hale getirmektedir. Bu nedenle stresi yönetmeyi öğrenmek çok önemlidir. Gün içinde kısa molalar vermek, nefes egzersizleri yapmak ve açık havada yürümek bile stres seviyesini düşürerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlayabilmektedir.

KAPALI ALANLARI SIK SIK HAVALANDIRIN: Odalar, toplantı salonları, sınıflar, ofisler ve kalabalık kapalı alanlar virüslerin yayılması için uygun ortamlar olarak karşımıza çıkıyor. Kapalı alanlarla havanın uzun süre değişmemesi virüs yoğunluğunu artırıyor. Bu nedenle mümkünse kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması, gerekliyse de ortamın düzenli aralıklarla havalandırılması bulaş riskini önemli ölçüde azaltıyor.

SAĞLIKLI BESLENİN: Grip, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır seyredebiliyor. Tek tip ve düzensiz beslenme vücudun savunma mekanizmasını ciddi oranda düşürüyor. Mevsim sebze ve meyveleri, protein kaynakları, yeterli sıvı tüketimi ve vitamin-mineral dengesi bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında kritik rol oynuyor. Özellikle C vitamini, çinko ve protein alımı bu dönemde daha da önem taşıyor.